Трамп заявив Путіну , що не хоче нової гонки озброєнь

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, під час якої сторони обговорили деякі важливі питання для обох сторін. Як повідомляє у четвер, 23 липня, пресслужба Білого дому, Дональд Трамп під час розмови з Путіним висловив сподівання, що США, Китаю і Росії вдасться уникнути нової гонки озброєнь.

"Президент Трамп підтвердив свою надію уникнути дороговартісної тристоронньої гонки озброєнь між Китаєм, Росією і Сполученими Штатами, і висловив надію на прогрес в майбутніх переговорах з контролю над озброєннями у Відні", - йдеться в заяві Білого дому, повідомляє агентство новин dpa.

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У свою чергу пресслужба Кремля заявила, що "розмова носила конструктивний і змістовний характер".

Як відомо, Договір між США та Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь втратить чинність вже у лютому 2021 року, і сторони досі не змогли узгодити позиції, які б дозволяли його продовжити.

Переговори між США і РФ

Попередні переговори щодо його продовження між двома країнами, які на двох мають понад 90 відсотків світового ядерного арсеналу, не завершилися успіхом. Частково це було пов'язано з наполяганням адміністрації США на тому, що Китай має приєднатися до перемовин. На останніх переговорах, які відбулися у Відні 22 червня, США і Росія домовилися створити декілька технічних робочих груп, від успіху роботи яких залежатиме дата проведення наступного раунду переговорів. Втім, США за результатами цих переговорів наголосили на тому, що Вашингтон волів би, щоб наступна угода поширювалася на всю ядерну зброю, а не тільки на стратегічну. Так само представник США вказав на важливість залучення Китаю до цього процесу.

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У свою чергу влада Китаю категорично виключає можливість приєднання до переговорів між США і Росією. У Пекіні підозрюють, що спробою втягнути Китай в переговори Білий дім, як заявили у МЗС КНР, "бажає перекласти відповідальність на інших", і відвернути увагу від того факту, що США в останні роки вийшли з цілої низки міжнародних угод з контролю за озброєннями.

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Як відомо, минулого року США оформили вихід з Договору про ракети середньої і малої дальності, а зовсім недавно заявили про те, що виходять з договору про "відкрите небо".