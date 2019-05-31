Трамп заявив про недостатній прогрес у переговорах з Мексикою щодо нелегальної міграції

США підвищуватимуть мита на всі мексиканські товари, доки не буде зупинений потік мігрантів з цієї країни, заявив у середу, 5 червня, американський президент Дональд Трамп. Він повідомив, що поки переговори з сусідньою країною щодо нелегальної міграції завершилися з недостатнім прогресом.

"Обговорення з питань імміграції в Білому домі з представниками Мексики наразі закінчені. Прогрес є, але недостатній. У травні на кордоні було заарештовано 133 тисячі людей, тому що Мексика і демократи в Конгресі відмовляються від імміграційної реформи", - написав він у Twitter. Кількість затриманих на кордоні мігрантів стала рекордною з 2006 року, повідомляє агенція AFP.

Трамп наголосив, що переговори продовжаться 6 червня. Згідно з розпорядженням Трампа, опублікованим Білим домом, якщо угоди щодо мігрантів з Мексики не буде досягнуто, то мита в розмірі п'яти відсотків почнуть застосовуватися з 10 червня і будуть зростати щомісяця - аж до 25 відсотків до 1 жовтня. На цьому рівні тарифи залишаться доти, доки Мексика не обмежить незаконний міграційний потік, що проходить через її територію.

Мексика визнає, що ситуація на кордоні є неприйнятною, заявив після завершення переговорів міністр закордонних справ країни Марсело Ебрард."Заходи мають бути вжиті не тільки у найближчому майбутньому і не тільки каральні, щоб отримати необхідне рішення", - зазначив він.

Переговори щодо міграції почались після того, як прикордонно-митна служба США повідомила, що у травні на кордоні було затримано 144 тисяч людей, що втричі більше, нім рік тому. Серед затриманих було майже 58 тисяч дітей. Більшість біженців прибувають до американського кордону з Гватемали, Гондурасу і Сальвадору.

Підвищення мит може стати катастрофічним для мексиканської економіки, оскільки 80 відсотків її експорту припадає на США. Рейтингова агенція Fitch знизила кредитний рейтинг країни, зазначивши, що її економіка постала перед великими ризиками через можливість підвищення тарифів. Агенція Moody's погіршила свій прогноз щодо Мексики зі стабільного до негативного.

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