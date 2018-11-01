 Трамп заявив про можливість торговельної угоди з Китаєм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2018

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Новини

Трамп заявив про можливість торговельної угоди з Китаєм

Китай зацікавлений у торговельній годі зі США, повідомив американський президент Дональд Трамп. Угода має бути корисною для Сполучених Штатів.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 2 листопада, заявив, про можливість укладення торговельної угоди з Китаєм, інформує агенція Reuters. Трамп також додав, що обидві країни зараз роблять кроки до розв'язання торговельної суперечки, що склалася останнім часом.

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У разі повномасштабного торговельного протистояння між Вашингтоном та Пекіном обсяги світової торгівлі можуть скоротитися на 17,5 відсотка, застерігають у СОТ. (10.10.2018)

Нові 10-відсоткові ставки запровадженого США ввізного мита стосуватимуться китайських товарів на суму 200 мільярдів доларів. КНР у відповідь обкладає митами товари зі США на 60 мільярдів доларів. (24.09.2018)

"Китай дуже зацікавлений в угоді", - зазначив президент США. Водночас американський лідер додав, що умови угоди мають бути хорошими для США і не виключив подальшого застосування штрафних мит щодо китайського імпорту.

Нагадаємо, внаслідок поетапного розширення переліку імпортованих з Китаю товарів, що підпадають під дію американських мит, на сьогоднішній день США обкладають митом фактично половину імпорту з КНР.

Китай відповідає дзеркальними заходами, але можливості Пекіна щодо дзеркальних заходів у відповідь на дії Вашингтона досить обмежені, адже КНР імпортує щороку зі Сполучених Штатів товарів на суму близько 130 мільярдів доларів. Натомість США ввозять з КНР товарів на суму понад 500 мільярдів доларів.

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