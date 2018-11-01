Трамп заявив про можливість торговельної угоди з Китаєм

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 2 листопада, заявив, про можливість укладення торговельної угоди з Китаєм, інформує агенція Reuters. Трамп також додав, що обидві країни зараз роблять кроки до розв'язання торговельної суперечки, що склалася останнім часом.

"Китай дуже зацікавлений в угоді", - зазначив президент США. Водночас американський лідер додав, що умови угоди мають бути хорошими для США і не виключив подальшого застосування штрафних мит щодо китайського імпорту.

Нагадаємо, внаслідок поетапного розширення переліку імпортованих з Китаю товарів, що підпадають під дію американських мит, на сьогоднішній день США обкладають митом фактично половину імпорту з КНР.

Китай відповідає дзеркальними заходами, але можливості Пекіна щодо дзеркальних заходів у відповідь на дії Вашингтона досить обмежені, адже КНР імпортує щороку зі Сполучених Штатів товарів на суму близько 130 мільярдів доларів. Натомість США ввозять з КНР товарів на суму понад 500 мільярдів доларів.