Трамп застеріг Асада, Росію та Іран від нападу на повстанців у провінції Ідліб

"Нерозсудливий напад" на повстанців у сирійській провінції Ідліб з боку Башара Асада та його союзників може призвести до сотень тисяч жертв, попередив Дональд Трамп.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг президента Сирії Башара Асада та його союзників від "нерозсудливого нападу" на сирійських повстанців у контрольованій ними провінції Ідліб. Це може призвести до значних жертв серед цивільних, попередив Трамп.
"Росіяни і іранці зроблять серйозну гуманітарну помилку, якщо вони візьмуть участь у цій потенційній людській трагедії. Сотні тисяч людей можуть бути вбиті. Не дозвольте цьому статися!" - написав Трамп у своєму Twitter у понеділок, 3 вересня.
Нині сирійська армія та її союзники готуються до наступу на останній бастіон сирійських повстанців у провінції Ідліб на північному заході Сирії, інформує агенція Reuters. На території, яка контролюється повстанцями, проживають близько трьох мільйонів цивільних осіб.
25 серпня міністерство оборони Росії заявило, що сирійські повстанці - члени ісламістського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" - нібито готують хімічну атаку в провінції Ідліб, щоб звинуватити в скоєному сирійську владу на чолі з Башаром Асадом. Натомість у Вашингтоні, а також у Лондоні та Парижі застерегли сирійського президента Асада від застосування хімічної зброї. 31 серпня телеканал CNN повідомив, що американські військові фахівці склали попередній список цілей в Сирії на випадок, якщо Дональд Трамп віддасть наказ про завдання ракетних ударів по цій країні.