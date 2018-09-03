Трамп застеріг Асада, Росію та Іран від нападу на повстанців у провінції Ідліб

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг президента Сирії Башара Асада та його союзників від "нерозсудливого нападу" на сирійських повстанців у контрольованій ними провінції Ідліб. Це може призвести до значних жертв серед цивільних, попередив Трамп.

"Росіяни і іранці зроблять серйозну гуманітарну помилку, якщо вони візьмуть участь у цій потенційній людській трагедії. Сотні тисяч людей можуть бути вбиті. Не дозвольте цьому статися!" - написав Трамп у своєму Twitter у понеділок, 3 вересня.

Нині сирійська армія та її союзники готуються до наступу на останній бастіон сирійських повстанців у провінції Ідліб на північному заході Сирії, інформує агенція Reuters. На території, яка контролюється повстанцями, проживають близько трьох мільйонів цивільних осіб.

25 серпня міністерство оборони Росії заявило, що сирійські повстанці - члени ісламістського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" - нібито готують хімічну атаку в провінції Ідліб, щоб звинуватити в скоєному сирійську владу на чолі з Башаром Асадом. Натомість у Вашингтоні, а також у Лондоні та Парижі застерегли сирійського президента Асада від застосування хімічної зброї. 31 серпня телеканал CNN повідомив, що американські військові фахівці склали попередній список цілей в Сирії на випадок, якщо Дональд Трамп віддасть наказ про завдання ракетних ударів по цій країні.