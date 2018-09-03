 Трамп застеріг Асада, Росію та Іран від нападу на повстанців у провінції Ідліб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп застеріг Асада, Росію та Іран від нападу на повстанців у провінції Ідліб

"Нерозсудливий напад" на повстанців у сирійській провінції Ідліб з боку Башара Асада та його союзників може призвести до сотень тисяч жертв, попередив Дональд Трамп.

Дональд Трамп застерігає від нападу на сирійських повстанців

Дональд Трамп застерігає від нападу на сирійських повстанців

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг президента Сирії Башара Асада та його союзників від "нерозсудливого нападу" на сирійських повстанців у контрольованій ними провінції Ідліб. Це може призвести до значних жертв серед цивільних, попередив Трамп.

DW.COM

США, Британія і Франція заявляють, що "будуть діяти", якщо в Сирії знову застосують хімзброю. Застереження пролунало у зв'язку з наступом сирійських військ на провінцію Ідліб. (22.08.2018)

Багато активістів сирійських "Білих шоломів" зі своїми сім'ями перебралися до Йорданії. Однак кілька сотень досі залишаються в Сирії - і в безпосередній небезпеці. Докладніше про операцію з їх порятунку - у матеріалі DW. (24.07.2018)

"Росіяни і іранці зроблять серйозну гуманітарну помилку, якщо вони візьмуть участь у цій потенційній людській трагедії. Сотні тисяч людей можуть бути вбиті. Не дозвольте цьому статися!" - написав Трамп у своєму Twitter у понеділок, 3 вересня.

Нині сирійська армія та її союзники готуються до наступу на останній бастіон сирійських повстанців у провінції Ідліб на північному заході Сирії, інформує агенція Reuters. На території, яка контролюється повстанцями, проживають близько трьох мільйонів цивільних осіб.

25 серпня міністерство оборони Росії заявило, що сирійські повстанці - члени ісламістського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" - нібито готують хімічну атаку в провінції Ідліб, щоб звинуватити в скоєному сирійську владу на чолі з Башаром Асадом. Натомість у Вашингтоні, а також у Лондоні та Парижі застерегли сирійського президента Асада від застосування хімічної зброї. 31 серпня телеканал CNN повідомив, що американські військові фахівці склали попередній список цілей в Сирії на випадок, якщо Дональд Трамп віддасть наказ про завдання ракетних ударів по цій країні.

Дивитись відео 02:54
Now live
02:54 хв

Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)  

Також за темою

Russische Truppen in Syrien

Російські літаки відновили бомбардування в провінції Ідліб - спостерігачі 04.09.2018

Контрольована сирійськими повстанцями територія знову бомбардується російськими літаками, заявили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Авіаудари в провінції літаки РФ не здійснювали з 15 серпня.

Syrien Duma Trauer nach Giftgasangriff

Гра на випередження: чому Москва заявила про підготовку хімічної атаки в Сирії 28.08.2018

Росія попереджає про ймовірне застосування хімічної зброї противниками режиму Асада у провінції Ідліб. Проте обґрунтованість доказів цього викликають сумніви. Експерти побачили у цьому ознаку слабкості РФ в Сирії.

Syrien Luftangriffe in Idlib

Вибух на складі боєприпасів у Сирії: загинули щонайменше 39 цивільних 12.08.2018

У Сирії у контрольованій переважно ісламістами провінції Ідліб вибухнув перебудований під склад зброї будинок. Унаслідок вибуху загинули як мінімум 39 цивільних, у тому числі 12 дітей.

Реклама

Докладно

Як Ryanair заощаджує, щоб здешевити квитки?

Дешеві подорожі з Ryanair: що слід враховувати? (відео)

Авіакомпанія Ryanair нарешті здійснила свій перший рейс в Україну. Утім, чи насправді все так безхмарно? 

Китай масивно інвестує в Африку

Китай виділить 60 мільярдів доларів на проекти в Африці

Китай виділить Африці 60 мільярдів доларів у формі допомоги, кредитів та інвестицій, пообіцяв лідер КНР. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  