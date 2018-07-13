Трамп запевняє, що обмовився щодо невтручання РФ у вибори під час брифінгу з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що обмовився на прес-конференції у Гельсінкі під час саміту з російським президентом Володимиром Путіним.

Виступаючи у Білому домі у вівторок, 17 липня, Трамп зазначив, що він мав на увазі, що "не бачить причин, чому б Росія не була б відповідальною" за втручання у вибори президента США 2016 року. При цьому Трамп заперечив, що втручання Росії у вибори суттєво вплинуло на результат, а також - вкотре - наголосив, що його штаб не вступав у змову з росіянами. "Я приймаю висновки нашої розвідки, що у 2016 році російське втручання мало місце", - цитує Трампа інформагенція AFP.

Як повідомлялося, напередодні, під час прес-конференції з Володимиром Путіним у Гельсінкі, Трампа спитали, чи він вірить у дані американської розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року. Тоді він ухилився від прямої відповіді, сказавши наступне: "Я не бачу жодних причин, чому б це було так", а потім додав, що "президент Путін був надзвичайно сильним і потужним у своєму запереченні (втручання у вибори - Ред.)". За цю фразу Трампа піддали жорсткій критиці як представники демократів, так і деякі визначні представники Республіканської партії, зокрема Джон Маккейн.