 Трамп запевняє, що обмовився щодо невтручання РФ у вибори під час брифінгу з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп запевняє, що обмовився щодо невтручання РФ у вибори під час брифінгу з Путіним

Дональд Трамп наголосив, що "не бачить причин, чому б Росія не була б відповідальною" за втручання у вибори президента США 2016 року.

Трамп визнав, що обмовився

Трамп визнав, що обмовився

Президент США Дональд Трамп заявив, що обмовився на прес-конференції у Гельсінкі під час саміту з російським президентом Володимиром Путіним.

DW.COM

Тоді як Трамп, виступаючи поряд з Путіним, не підтвердив позицію США щодо Криму та Донбасу, лідери ЄС нагадали про Україну навіть у Пекіні та Токіо. (17.07.2018)

Дональд Трамп поскаржився, що ЗМІ не відзначають його внесок у збільшення видатків НАТО на оборону. Він також високо оцінив свою зустріч з Путіним у Гельсінкі. (17.07.2018)

Виступаючи у Білому домі у вівторок, 17 липня, Трамп зазначив, що він мав на увазі, що "не бачить причин, чому б Росія не була б відповідальною" за втручання у вибори президента США 2016 року. При цьому Трамп заперечив, що втручання Росії у вибори суттєво вплинуло на результат, а також - вкотре - наголосив, що його штаб не вступав у змову з росіянами. "Я приймаю висновки нашої розвідки, що у 2016 році російське втручання мало місце", - цитує Трампа інформагенція AFP.

Як повідомлялося, напередодні, під час прес-конференції з Володимиром Путіним у Гельсінкі, Трампа спитали, чи він вірить у дані американської розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року. Тоді він ухилився від прямої відповіді, сказавши наступне: "Я не бачу жодних причин, чому б це було так", а потім додав, що "президент Путін був надзвичайно сильним і потужним у своєму запереченні (втручання у вибори - Ред.)". За цю фразу Трампа піддали жорсткій критиці як представники демократів, так і деякі визначні представники Республіканської партії, зокрема Джон Маккейн.

Дивитись відео 03:10
Now live
03:10 хв

Трамп і Путін: чому їхню зустріч назвали ганьбою та зрадою США (17.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Трамп і Путін: чому їхню зустріч назвали ганьбою та зрадою США (17.07.2018)  

Також за темою

Трамп і Путін: чому їхню зустріч назвали ганьбою та зрадою США (17.07.2018) 17.07.2018

Зустріч Трампа і Путіна у Гельсінкі вщент розкритикували у США. Зокрема Арнольд Шварценеггер назвав президента США "маленькою вареною макарониною, маленьким фанатом", який от-от попросить у Путіна автограф або зробить з ним селфі.

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin

Трамп після прес-конференції з Путіним - під шквалом критики у США 16.07.2018

Республіканці та демократи гостро критикують Трампа за те, що він не засудив імовірне втручання Росії у президентські вибори у США та не протистояв Путіну.

Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018) 16.07.2018

Президенти США та Росії провели особисту зустріч і розширені переговори у Гельсінкі. Путін постійно поправляв свій піджак: нервував чи незручний костюм пошили? А також що про Україну сказали Дональд Трамп і Володимир Путін?

Докладно

Дональд Туск (л) і Жан-Клод Юнкер (п) намагалися разом з Сіндзо Абе усіляко продемонструвати контраст до нинішнього курсу США

Чим ЄС відповів на саміт Трампа з Путіним

На відміну від Трампа, лідери ЄС нагадали про Україну навіть у Пекіні та Токіо. 

Київ, Москва і Брюссель вирішують долю транзиту газу територією України

Доля українського газового транзиту вирішиться за участю ЄС

Росія, Україна і Єврокомісія спільно вирішать, яким бути українському транзиту газу після 2019 року. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  