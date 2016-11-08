Трамп допускає перенесення виборів президента США, утім це вирішує Конгрес

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 30 липня, про можливість перенесення виборів президента США, запланованих на 3 листопада цього року. "Через загальне голосування поштою (...) вибори у 2020 році стануть найбільш недостовірними і нечесними. Це стане великою ганьбою для США. Відкласти вибори, поки люди не зможуть як слід, надійно та безпечно проголосувати ???", - написав Трамп у соцмережі Twitter.

Поки незрозуміло, наскільки серйозною є ця заява Трампа, але її вже розкритикували представники Демократичної партії. Крім того, конституція країни надає право перенесення дати проведення виборів Конгресу США, а не президенту.

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Дональд Трамп виступає проти масового голосування поштою - захід, який багато експертів вважають важливим через епідемію коронавірусу в Сполучених Штатах, зазначає агенція новин Reuters. Натомість президент США переконує, що голосування поштою призведе до масових фальсифікацій і раніше припускав, що він не довірятиме результатам виборів у разі свого програшу.

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Нагадаємо, 3 листопада пройдуть президентські вибори США. Згідно з останніми опитуваннями, Трампа суттєво випереджає його ймовірний суперник від демократів Джо Байден.