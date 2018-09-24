 Трамп в ООН: Іранські лідери сіють хаос, смерть і руйнацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

Трамп в ООН: Іранські лідери сіють хаос, смерть і руйнацію

Виступаючи перед Генасамблеєю ООН, Дональд Трамп озвучив цілу низку закидів різним країнам, похваливши при цьому Північну Корею.

Трамп виступив перед Генасамблеєю ООН

Трамп виступив перед Генасамблеєю ООН

Президент США Дональд Трамп у своїй промові перед Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у вівторок, 25 вересня, звинуватив керівників Ірану в тому, що вони "сіють хаос, смерть і руйнацію".

За словами Трампа, Іран фінансував терористів у Сирії і Ємені та в цілому поводився "дуже погано". У відповідь на це, наголосив Трамп, США вдаються щодо Ірану до "багатьох речей", серед яких санкції, повідомляє інформагенція AP. При цьому Трамп висловив сподівання на "чудові відносини" з Іраном, але для цього країна має "змінити своє налаштування".

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На думку генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша, світ страждає від "дефіциту довіри", а демократичні принципи перебувають "в облозі". (25.09.2018)

Завданням нової інституції буде забезпечення фінансових операцій з Іраном. На думку Могеріні, Іран виконує умови "ядерної угоди", а значить європейські компанії можуть з ним спіпрацювати. (25.09.2018)

Президент США зажадав, аби нафтовий картель ОПЕК здійснив кроки для зниження цін на нафту. Утім, країни ОПЕК навряд чи домовляться про збільшення нафтовидобутку. (20.09.2018)

Водночас глава Білого дому наголосив на розвитку дружби з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. "У нас все дуже добре з Північною Кореєю", - заявив Трамп.

Крім того, американський президент застеріг Сирію від застосування хімічної зброї і пообіцяв, що Вашингтон "відповість" на будь-який подібний крок. При цьому Трамп наполіг, що біженці повинні залишатися у регіоні, що дозволить "краще використати обмежені ресурси", цитує інформагенція dpa.

Також Трамп знову розкритикував Німеччину за спорудження газопроводу "Північний потік-2". "Німеччина стане цілковито залежною від російських енергоносіїв, якщо вона негайно не змінить курс", - наголосив американський президент.

Серед інших випадів Трампа проти міжнародної спільноти були вимоги до країн міжнародного нафтового картелю ОПЕК знизити ціни на нафту. "Ми захищаємо ці держави безкоштовно і потім вони користаються з нас, виставляючи нам високі ціни на нафту. Це не добре", - зазначив Трамп.

Раніше у вівторок генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на відкритті сесії Генасаблеї організації, заявив про небезпеку можливого "зламу" базованого на правилах світоустрою.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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