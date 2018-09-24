Трамп в ООН: Іранські лідери сіють хаос, смерть і руйнацію

Президент США Дональд Трамп у своїй промові перед Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у вівторок, 25 вересня, звинуватив керівників Ірану в тому, що вони "сіють хаос, смерть і руйнацію".

За словами Трампа, Іран фінансував терористів у Сирії і Ємені та в цілому поводився "дуже погано". У відповідь на це, наголосив Трамп, США вдаються щодо Ірану до "багатьох речей", серед яких санкції, повідомляє інформагенція AP. При цьому Трамп висловив сподівання на "чудові відносини" з Іраном, але для цього країна має "змінити своє налаштування".

Водночас глава Білого дому наголосив на розвитку дружби з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. "У нас все дуже добре з Північною Кореєю", - заявив Трамп.

Крім того, американський президент застеріг Сирію від застосування хімічної зброї і пообіцяв, що Вашингтон "відповість" на будь-який подібний крок. При цьому Трамп наполіг, що біженці повинні залишатися у регіоні, що дозволить "краще використати обмежені ресурси", цитує інформагенція dpa.

Також Трамп знову розкритикував Німеччину за спорудження газопроводу "Північний потік-2". "Німеччина стане цілковито залежною від російських енергоносіїв, якщо вона негайно не змінить курс", - наголосив американський президент.

Серед інших випадів Трампа проти міжнародної спільноти були вимоги до країн міжнародного нафтового картелю ОПЕК знизити ціни на нафту. "Ми захищаємо ці держави безкоштовно і потім вони користаються з нас, виставляючи нам високі ціни на нафту. Це не добре", - зазначив Трамп.

Раніше у вівторок генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на відкритті сесії Генасаблеї організації, заявив про небезпеку можливого "зламу" базованого на правилах світоустрою.