 Трамп відкликає підпис під міжнародним договором про торгівлю зброєю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2019

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Новини

Трамп відкликає підпис під міжнародним договором про торгівлю зброєю

Американський президент Дональд Трамп заявив про плани відкликати підпис під Міжнародним договором про торгівлю зброєю.

Дональд трамп тримає в руках уках про відкликання підпису під Міжнародним договором про торгівлю зброєю

Дональд трамп тримає в руках уках про відкликання підпису під Міжнародним договором про торгівлю зброєю

Президент США Дональд Трамп анонсував відкликання підпису під Міжнародним договором ООН про торгівлю зброєю, який був підписаний його попередником Бараком Обамою, але досі залишається нератифікованим. Про це Трамп заявив у п'ятинцю, 26 квітня, під час свого виступу перед членами Національної стрілецької асоціації у Індіанаполісі.

"Ми відкликаємо наш підпис", - зазначив американський президент. Він пообіцяв, що звернеться до Сенату, аби перервати процес ратифікації договору. За словами Трампа, цей договір суперечить другій поправці до конституції США, яка гарантує право громадян на носіння та зберігання зброї. "Я не допущу, щоб іноземні бюрократи обмежували дії другої поправки", - додав Трамп.

Цей документ підписав попередник Трампа на посаді президента Барак Обама у 2013 році, втім, він так і не був ратифікований законодавчою гілкою американської влади.

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Національна стрілецька асоціація США є супротивником ратифікації договору, хоча документ не обмежує обіг зброї на внутрішньому ринку.

Угода забороняє експорт зброї, якщо в такий спосіб порушується ембарго або якщо ця зброя може бути застосована для геноциду або для злочинів проти людяності. Також договір має стояти на заваді тому, аби зброя потрапляла до рук повстанців, терористів чи різних злочинних угруповань. Для цього документ, схвалений ООН, передбачає створення національних систем контролю, які регулювали б імпорт та експорт звичайної зброї, боєприпасів та збройних запчастин.

Договір було ухвалено Генасамблеєю ООН 2 квітня 2013 року. За нього проголосували 154 держави. Проти висловилися Іран, КНДР і Сирія. Ще 23 країни, у тому числі Росія, Білорусь, Болівія, Венесуела, Китай і Куба утрималися від голосування.

Серед провідних експортерів зброї на світовому ринку документ підписали і ратифікували Великобританія, Франція і Німеччина. Україна також підписала документ 23 вересня 2014 року, але він досі не ратифікований.

Ратифікувати договір офіційний Київ закликають у міжнародній правозахисній організації Amnesty International (AI).

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