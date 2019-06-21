Трамп віддав наказ завдати по Ірану удару, але в останню мить передумав - NYT

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ухвалив рішення завдати удару по військових об'єктах Ірану в відповідь на те, що іранські військові збили американський безпілотник, проте скасував операцію в останню мить. Про це в четвер, 20 червня, повідомило американське видання The New York Times, посилаючись на кількох неназваних представників адміністрації Трампа.

"Офіційні особи повідомили, що спочатку президент схвалив завдавання удару по кількох іранських цілях, як-то радари чи ракетні батареї", - йдеться в повідомленні видання.

Операція була вже на початковій стадії виконання

Журналісти NYT стверджують, що операція вже була на початковій стадії, коли її було зупинено. "Літаки перебували в повітрі, кораблі встали на позиції, однак коли надійшов наказ про скасування (операції. - Ред.), жодну ракету ще не випустили", - повідомило виданню джерело.

Про причини зміни такого рішення журналістам нічого не відомо. У Білому домі на офіційному рівні ніхто не забажав коментувати це повідомлення. Утім, жоден з чиновників не попрохав видання відмовитися від публікації цього матеріалу, зазначає The New York Times.

Нагадаємо, що 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою.

Президент США Дональд Трамп так само переконаний, що збиття відбулося в міжнародних водах. Однак він не вбачає в діях іранських військових зумисного характеру, а схильний пояснювати це безтямністю декого з керівництва іранських військових.

21 червня заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран має в своєму розпорядженні "неспростовні докази" того, що американський безпілотник був збитий в іранському повітряному просторі. Про це іранський чиновник розповів у телефонній розмові з послом Швеції в Ірані, передає агенція новин AFP. Зокрема Аракчі вказав на те, що деякі з уламків збитого безпілотника були виявлені в іранських територіальних водах.