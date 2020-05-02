Трамп вніс кандидатуру нового посла США в Україні на розгляд Сенату

Президент США Дональд Трамп у четвер, 14 травня, вніс у Сенат кандидатуру Кіта Дейтона як нового американського посла в Україні. Раніше відставний генерал-лейтенант Дейтон обіймав посаду військового аташе в посольстві США в Росії.

Дейтон вийшов у відставку 2010 року. Зараз він очолює Європейський центр з вивчення питань безпеки імені Джорджа Маршалла в німецькому місті Гарміш-Партенкірхен. Кіт Дейтон також є американським радником з питань оборони в Україні. Крім англійської, володіє російською та німецькою мовами.

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Посада посла США в Україні є вакантною з травня 2019 року. До того часу її обіймала Марі Йованович, яку відкликав Дональд Трамп. Йованович була одним із ключових свідків у справі про імпічмент Трампа.

Дивитись відео 01:56 Поділитись Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3TPz5 Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)