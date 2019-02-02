Трамп висловився за новий договір щодо ракет: окрім Росії можлива участь Китаю

Після оголошення держсекретарем США Майком Помпео про припинення Вашингтоном виконання своїх зобов'язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) американський лідер Дональд Трамп висловився про можливість укладення нової угоди з контролю над озброєннями.

Під час спілкування з журналістами у Вашингтоні в п'ятницю, 1 лютого, президент США не виключив, що формат домовленостей може бути розширений. "Сподіваюся, що ми зможемо зібрати всіх у великій гарній кімнаті і укласти нову угоду, яка буде ще кращою. Безумовно, я хотів би стати свідком цього", - наголосив Трамп. При цьому президент США назвав тільки Китай як можливого додаткового учасника нової угоди.

За оцінками експертів, рішення Вашингтона відображає погляд адміністрації Трампа на те, що ДРСМД був перешкодою в стримуванні не тільки Росії, але, у першу чергу, Китаю, чиї ракетні системи викликають у Сполучених Штатів занепокоєння.

Повідомити Москву вихід з договору можуть 2 лютого

Тим часом, як повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на представника американської адміністрації, США вже 2 лютого можуть передати російській стороні офіційне повідомлення про вихід з ДРСМД через шість місяців.

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков звернув увагу на відсутність письмового підтвердження позиції Білого дому: "Ми навіть не отримали офіційного повідомлення США про вихід з договору. Поки все, що ми чули, це оголошення про намір це зробити".

Як повідомлялося, 2 лютого сплив термін ультиматуму, який США пред'явили Росії, зажадавши від неї протягом 60 днів повернутися до виконання зобов'язань за договором про РСМД. У Вашингтоні вважають, що РФ порушила його створенням ракети 9М729 (за класифікацією НАТО - SSC-8). За даними американської сторони, ракета здатна пролетіти понад 500 кілометрів, що суперечить ДРСМД. Російські військові стверджують, що вона не може подолати 500 кілометрів.

ДРСМД був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу для світу, оскільки здатні досягти цілі протягом декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його.