 Трамп висловився за новий договір щодо ракет: окрім Росії можлива участь Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп висловився за новий договір щодо ракет: окрім Росії можлива участь Китаю

Президент США не виключив, що в новому договорі буде більше учасників. Офіційне повідомлення про вихід США з чинного договору про роззброєння через шість місяців може бути направлене російській стороні 2 лютого.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Після оголошення держсекретарем США Майком Помпео про припинення Вашингтоном виконання своїх зобов'язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) американський лідер Дональд Трамп висловився про можливість укладення нової угоди з контролю над озброєннями.

Під час спілкування з журналістами у Вашингтоні в п'ятницю, 1 лютого, президент США не виключив, що формат домовленостей може бути розширений. "Сподіваюся, що ми зможемо зібрати всіх у великій гарній кімнаті і укласти нову угоду, яка буде ще кращою. Безумовно, я хотів би стати свідком цього", - наголосив Трамп. При цьому президент США назвав тільки Китай як можливого додаткового учасника нової угоди. 

За оцінками експертів, рішення Вашингтона відображає погляд адміністрації Трампа на те, що ДРСМД був перешкодою в стримуванні не тільки Росії, але, у першу чергу, Китаю, чиї ракетні системи викликають у Сполучених Штатів занепокоєння.

DW.COM

З 2 лютого Вашингтон призупиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Якщо протягом шести місяців Росія не почне дотримуватися угоди, цей договір втратись силу, заявив Майк Помпео. (01.02.2019)

США призупинили дію Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності через порушення, які вчиняє Росія. У Кремлі всі закиди відкидають. DW відповідає на головні запитання щодо ДРСМД. (02.02.2019)

Повідомити Москву вихід з договору можуть 2 лютого

Тим часом, як повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на представника американської адміністрації, США вже 2 лютого можуть передати російській стороні офіційне повідомлення про вихід з ДРСМД через шість місяців.

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков звернув увагу на відсутність письмового підтвердження позиції Білого дому: "Ми навіть не отримали офіційного повідомлення США про вихід з договору. Поки все, що ми чули, це оголошення про намір це зробити".

Як повідомлялося, 2 лютого сплив термін ультиматуму, який США пред'явили Росії, зажадавши від неї протягом 60 днів повернутися до виконання зобов'язань за договором про РСМД. У Вашингтоні вважають, що РФ порушила його створенням ракети 9М729 (за класифікацією НАТО - SSC-8). За даними американської сторони, ракета здатна пролетіти понад 500 кілометрів, що суперечить ДРСМД. Російські військові стверджують, що вона не може подолати 500 кілометрів.

ДРСМД був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу для світу, оскільки здатні досягти цілі протягом декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його.

Дивитись відео 01:12
Now live
01:12 хв

Ракетний договір: США роз'яснили свій ультиматум Росії

Аудіо й відео до теми

Ракетний договір: США роз'яснили свій ультиматум Росії  

Також за темою

Russland Iskander-M Marschflugkörper

Що треба знати про Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності 02.02.2019

США призупинили дію Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності через порушення, які вчиняє Росія. У Кремлі всі закиди відкидають. DW відповідає на головні запитання щодо ДРСМД.

NATO Gipel in Brüssel

Генсек НАТО: Альянс не розміщуватиме ядерні ракети в Європі 02.02.2019

Така реакція Північноатлантичного альянсу на дії Москви не передбачена, заявив Єнс Столтенберг. Він наголосив, що НАТО має інші варіанти відповіді на ситуацію, що склалась довкола договору про роззброєння.

USA Mike Pompeo Aufkündigung INF-Vertrag

США призупиняють участь у ракетному договорі з Росією 01.02.2019

З 2 лютого Вашингтон призупиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Якщо протягом шести місяців Росія не почне дотримуватися угоди, цей договір втратись силу, заявив Майк Помпео.

Реклама

Докладно

Ракета для комплексу Іскандер (архівне фото)

Що треба знати про договір про роззброєння

DW відповідає на головні запитання щодо Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. 

Сі Цзіньпін

Чому ліберальний Захід саме зараз усвідомив небезпеку Китаю?

Торговельна війна Трампа та тиск на Huawei - наслідки змін ставлення до лідера КНР Сі Цзіньпіна та його політики. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  