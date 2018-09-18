 Трамп вимагає в ОПЕК знизити ціни на нафту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

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Новини

Трамп вимагає в ОПЕК знизити ціни на нафту

Президент США зажадав, аби нафтовий картель ОПЕК здійснив кроки для зниження цін на нафту. Утім, країни ОПЕК навряд чи домовляться про збільшення нафтовидобутку.

Трамп зажадав, аби нафтовий картель ОПЕК знизив ціни на нафту

Трамп зажадав, аби нафтовий картель ОПЕК знизив ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп у четвер, 20 вересня, висунув нову вимогу Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) вжити заходів для зниження цін на нафту, адже, на думку Трампа, Сполучені Штати захищають безпеку енергетичних гігантів Близького Сходу.

"Ми захищаємо країни Близького Сходу, вони не будуть у безпеці довго без нас. І тим не менш, вони продовжують підвищувати ціни на нафту", - написав Трамп у мережі Twitter, додавши, що країни картелю мають негайно знизити ціни на нафту.

Раніше Трамп  закликав країни учасниці ОПЕК, а особливо союзницю США Саудівську Аравію, збільшити їхній видобуток. Трамп також пригрозив імпортерам санкціями у разі купівлі нафти в Ірану.

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Країни, що є членами ОПЕК, а також деякі інші нафтовидобувні країни домовилися подовжити угоду щодо обмеження квот щоденного нафтовидобутку до кінця наступного року. (30.11.2017)

Члени ОПЕК навряд чи домовляться про збільшення нафтовидобутку на зустрічі в Алжирі найближчими днями, незважаючи на те, що члени картелю перебувають під тиском, аби не допустити різкого стрибка цін на нафту напередодні запровадження нових санкцій США проти Ірану, повідомило джерело в організації інформагенції Reuters. На даний момент ціна нафти марки Brent коливається поблизу позначки 80 доларів США за барель.

Двоє з членів ОПЕК - Венесуела та Іран - перебувають у санкційному списку Вашингтона. Нові санкції щодо Ірану мають бути запроваджені щодо нафтової індустрії країни 4 листопада. Зараз нафтовидобуток Ірану - найнижчий з липня 2016 року.

У 2016 році держави, які не входять до ОПЕК, так само, як і члени нафтового картелю, погодилися скоротити обсяги видобутку нафти, аби стимулювати зростання цін на сировину. Роком пізніше країни-члени ОПЕК, а також деякі інші нафтовидобувні країни, домовилися подовжити угоду щодо обмеження квот щоденного нафтовидобутку до кінця 2018 року.

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