Трамп вимагає в ОПЕК знизити ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп у четвер, 20 вересня, висунув нову вимогу Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) вжити заходів для зниження цін на нафту, адже, на думку Трампа, Сполучені Штати захищають безпеку енергетичних гігантів Близького Сходу.

"Ми захищаємо країни Близького Сходу, вони не будуть у безпеці довго без нас. І тим не менш, вони продовжують підвищувати ціни на нафту", - написав Трамп у мережі Twitter, додавши, що країни картелю мають негайно знизити ціни на нафту.

Раніше Трамп закликав країни учасниці ОПЕК, а особливо союзницю США Саудівську Аравію, збільшити їхній видобуток. Трамп також пригрозив імпортерам санкціями у разі купівлі нафти в Ірану.

Члени ОПЕК навряд чи домовляться про збільшення нафтовидобутку на зустрічі в Алжирі найближчими днями, незважаючи на те, що члени картелю перебувають під тиском, аби не допустити різкого стрибка цін на нафту напередодні запровадження нових санкцій США проти Ірану, повідомило джерело в організації інформагенції Reuters. На даний момент ціна нафти марки Brent коливається поблизу позначки 80 доларів США за барель.

Двоє з членів ОПЕК - Венесуела та Іран - перебувають у санкційному списку Вашингтона. Нові санкції щодо Ірану мають бути запроваджені щодо нафтової індустрії країни 4 листопада. Зараз нафтовидобуток Ірану - найнижчий з липня 2016 року.

У 2016 році держави, які не входять до ОПЕК, так само, як і члени нафтового картелю, погодилися скоротити обсяги видобутку нафти, аби стимулювати зростання цін на сировину. Роком пізніше країни-члени ОПЕК, а також деякі інші нафтовидобувні країни, домовилися подовжити угоду щодо обмеження квот щоденного нафтовидобутку до кінця 2018 року.