Трамп анонсував нові санкції щодо Ірану

США запровадять щодо Ірану нові економічні санкції, заявив президент США Дональд Трамп у середу, 8 січня, після іранських ударів по американських базах в Іраку. У зверненні до нації глава Білого дому наголосив, що нові "потужні санкції" діятимуть доти, доки Іран не відмовиться від своїх ядерних амбіцій і не припинить свою підтримку тероризму.

Трамп наголосив, що поки він є президентом США, "Іран ніколи не отримає ядерну зброю". На думку очільника Білого дому, Вашингтон "надто довго толерував дестабілізуючу поведінку Ірану на Близькому Сході".

Президент США додав, що "Іран, схоже, відступив" і закликав Тегеран до співпраці. Однак, як наголосив Трамп, американські військові готові до будь-якого подальшого розвитку подій.

Крім того, американський президент закликав Францію, Великобританію, Німеччину, Росію та Китай вийти "з того, що лишилося" від ядерної угоди з Іраном, та закликав НАТО більше залучитись до вирішення ситуації на Близькому Сході.

Нагадаємо, у ніч на 8 січня Іран завдав зі своєї території удару більш ніж десятком ракет по двох військових базах у Іраку, на яких перебували військові США та інших країн антитерористичної коаліції. У Єврокомісії засудили іранську ракетну атаку і запросили голову МЗС Ірану до Брюсселя.

Відповідальність за удари взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Атака відбулася після поховання іранського генерала Касема Сулеймані, командувача спецпідрозділу КВІР "Аль-Кудс", який загинув внаслідок американського ракетного удару. В Ірані у відповідь оголосили про подальший вихід з "ядерної угоди" і анонсували удари відплати по об'єктах США та Ізраїлю.