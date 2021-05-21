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Торонто - найбільше місто Канади.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Торонто".
Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Роман Вінтонів в ексклюзивному інтерв’ю DW про закон про мову, українськомовний Youtube, Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.
Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Чому неприпустимих жартів не буває, навіть якщо вони від "Дизель шоу"? З кого більше любить кепкувати - Зеленського чи Медведчука? Роман Вінтонів в інтерв’ю DW про закон про мову і українськомовний Youtube, етнофольк Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.
"Добрий вечір тобі, пане господарю". Цю відому колядку співають у багатьох несподіваних місцях. Ось як вона звучить на ринку у Харкові, у метро в Парижі, а також від українських десантників та переможців різдвяного конкурсу DW.