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Торонто

Торонто - найбільше місто Канади.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Торонто".

Майкл Щур про жарти над Зеленським і Медведчуком, Євробачення та мовне питання (відео)

Майкл Щур про жарти над Зеленським і Медведчуком, Євробачення та мовне питання (відео) 21.05.2021

Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Роман Вінтонів в ексклюзивному інтерв’ю DW про закон про мову, українськомовний Youtube, Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.

Майкл Щур "на шашликах" про олігархів, президентів і закон про мову (21.05.2021) 21.05.2021

Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Чому неприпустимих жартів не буває, навіть якщо вони від "Дизель шоу"? З кого більше любить кепкувати - Зеленського чи Медведчука? Роман Вінтонів в інтерв’ю DW про закон про мову і українськомовний Youtube, етнофольк Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.

Білі ведмеді можуть зникнути до кінця століття (22.07.2020) 22.07.2020

Більшість білих ведмедів можуть зникнути до 2100 року. Їхньому існуванню загрожує глобальне потепління і танення криги. Вчені закликають суттєво скоротити викиди парникових газів.

Toyota побудує місто майбутнього: яким воно буде?

Toyota побудує місто майбутнього: яким воно буде? 20.01.2020

Японський автоконцерн Toyota представив свою модель "міста майбутнього". Хто в ньому житиме? І які ноу-хау будуть використані - в галереї DW.

Легалізація канабісу. Канада так і не дочекалася буму індустрії конопель

Легалізація канабісу. Канада так і не дочекалася буму індустрії конопель 01.08.2019

Уже майже рік канабіс у Канаді можна купувати та споживати легально. Для багатьох підприємців це мало б бути золотою жилою, однак бізнесу поки що важко заробляти на новому ринку.

Зеленський про Донбас, мову і Торонто (04.07.2019) 04.07.2019

Президент України Володимир Зеленський розповів у Канаді, як буде відновлювати Донбас, що робити з його жителями, а також який чек отримав у ресторані в Торонто.

Зеленський назвав співпрацю України з МВФ своїм пріоритетом

Зеленський назвав співпрацю України з МВФ своїм пріоритетом 02.07.2019

Під час зустрічі в Канаді з першим заступником директора-розпорядника МВФ президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська влада хоче і надалі співпрацювати з фондом.
18-річна втікачка з Саудівської Аравії прибула до Канади

18-річна втікачка з Саудівської Аравії прибула до Канади 12.01.2019

Рахаф Мохаммед аль-Кунун прибула до Торонто з Бангкока. Канада погодилася надати притулок підданій Саудівської Аравії. Дівчина стверджує, що відмовилася від ісламу й боїться реакції своєї родини.

Українські колядки: від метро у Парижі до флешмобу в Торонто (07.01.2019) 07.01.2019

"Добрий вечір тобі, пане господарю". Цю відому колядку співають у багатьох несподіваних місцях. Ось як вона звучить на ринку у Харкові, у метро в Парижі, а також від українських десантників та переможців різдвяного конкурсу DW.

Дипломатичний конфлікт: Саудівська Аравія призупинила авіасполучення з Канадою

Дипломатичний конфлікт: Саудівська Аравія призупинила авіасполучення з Канадою 07.08.2018

Канада розкритикувала Ер-Ріяд за ув'язнення активісток руху за права жінок. Ер-Ріяд відликав з Канади свого посла, а державні авіалінії скасували рейси до Торонто.
Стрілянина в Торонто: поліція ідентифікувала нападника

Стрілянина в Торонто: поліція ідентифікувала нападника 24.07.2018

Родина Фейсала Х., який відкрив стрілянину у Торонто, повідомила, що у нього з дитинства були психічні проблеми. Поліція намагається встановити мотиви нападу.
Стрілянина в Торонто: є жертви

Стрілянина в Торонто: є жертви 23.07.2018

Через стрілянину в Торонто загинула щонайменше одна людина і більше десяти отримали поранення. Нападник також загинув.

Вибух у Канаді: 15 поранених - ЗМІ

Вибух у Канаді: 15 поранених - ЗМІ 25.05.2018

Унаслідок вибуху у ресторані в канадській провінції Онтаріо поранення дістали п'ятнадцять осіб. Двоє підозрюваних утекли з місця інциденту, кажуть у поліції.
Країни Великої сімки готові посилити санкції щодо Росії

Країни Великої сімки готові посилити санкції щодо Росії 24.04.2018

Москва має виконувати мінські угоди, наголошується в комюніке глав МЗС країн G7. Подальші обмежувальні заходи можуть запровадити, якщо до цього спонукатимуть дії Росії.
Наїзд на людей у Торонто: загинуло 10 осіб

Наїзд на людей у Торонто: загинуло 10 осіб 24.04.2018

Внаслідок інциденту в Торонто, загинули десять осіб, ще 15 осіб отримали поранення. Поліція повідомила, що підозрюваний навмисне спрямував фургон на пішоходів.
У Торонто мікроавтобус наїхав на пішоходів - є поранені

У Торонто мікроавтобус наїхав на пішоходів - є поранені 23.04.2018

Водія затримали. Поліція Торонто спершу повідомила, що від восьми до десяти людей поранені. Пізніше правоохоронці скоригували цю інформацію. До найближчої лікарні потрапили щонайменше сім постраждалих.
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