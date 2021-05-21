Майкл Щур "на шашликах" про олігархів, президентів і закон про мову (21.05.2021)

Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Чому неприпустимих жартів не буває, навіть якщо вони від "Дизель шоу"? З кого більше любить кепкувати - Зеленського чи Медведчука? Роман Вінтонів в інтерв’ю DW про закон про мову і українськомовний Youtube, етнофольк Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.