 Торговельна суперечка США і Китаю загрожує світовій економіці - МВФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Торговельна суперечка США і Китаю загрожує світовій економіці - МВФ

Конфлікт між Вашингтоном та Пекіном щодо митних тарифів становить загрозу для світової економіки, запевняють у МВФ.

Американський долар та китайський юань

Американський долар та китайський юань (фото з архіву)

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) вважають, що торговельні суперечки між США та Китаєм і запровадження обома країнами нових митних тарифів загрожують стабільності світової економіки. Із такою заявою у четвер, 9 травня, виступив речник фонду Геррі Райс.

"Очевидно, що напруження між Сполученими Штатами та Китаєм у торговельній сфері є загрозою для світової економіки", зазначив Райс під час спілкування із журналістами. За словами речника МВФ, у випадку тривалого конфлікту "програють усі".

DW.COM

Він закликав обидві сторони до якнайшвидшого вирішення суперечностей під час наступного раунду переговорів між КНР та США, який відбудеться 9 та 10 травня у Вашингтоні.

Торговельні переговори щодо владнання суперечки опинилися на межі зриву після того, як 5 травня президент США Дональд Трамп анонсував підвищення ввізного мита на деякі групи китайських товарів. Він зокрема попередив, що з 10 травня ставка ввізного мита на деякі товари, що імпортуються з КНР до США, зросте з 10 до 25 відсотків. За попередніми оцінками, нові американські мита стосуватимуться китайських товарів загальною вартістю близько 200 мільярдів доларів.

Такий крок з боку Вашингтона господар Білого дому пояснив "занадто повільними" переговорами між США та КНР з метою врегулювати торговельний конфлікт між двома провідними економіками світу.На наступний день після оголошення Трампом свого рішення основні фондові індекси Китаю обвалилися більш ніж на п'ять відсотків.

9 травня, за кілька годин до початку переговорів з Китаєм, Дональд Трамп повідомив, що отримав "дуже гарного" листа від китайсьокго лідера Сі Цзіньпіна, не уточнивши детайлей його змісту. Також американський лідер висловив сподівання, що США і Китаю вдасться домовитися щодо проблених питань двосторонньої торгівлі на майбутніх переговорах. 

МВФ вже одноразово протягом останніх місяців погіршував прогноз зростання світової економіки на поточний рік. Зараз він становить 3,3 відсотка. Втім у січні був на дві десяті відсотка вищим за нинішній, а минулого жовтня - на чотири десяті відсотка.

Дивитись відео 02:24

Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018)  

Також за темою

USA China Gespräche im Handelskonflikt Robert Lighthizer

США звинуватили Китай у відступі від домовленостей, підвищують мита 07.05.2019

Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер заявив, що Китай на переговорах відійшов від взятих на себе зобов'язань. За його словами, наступний етап переговорів усе ж відбудеться, але не вплине на підвищення мит.

USA, Washington: Donald Trump trifft Liu He im Weißen Haus

Погроза Трампа про підвищення митних тарифів обвалила китайські біржі 06.05.2019

Китайські фондові індекси обвалилися після заяви американського президента Дональда Трампа про підвищення митних тарифів на деякі групи товарів з Китаю.

Handelsstreit zwischen USA und China

Трамп пообіцяв підвищити ввізні мита на товари з КНР 05.05.2019

Підвищення імпортного мита на китайські товари з 10 до 25 відсотків Дональд Трамп пояснює "занадто повільними" переговорами між Вашингтоном та Пекіном про двосторонню торгівлю.

Реклама

Докладно

Ukriane Kiew Gedenkstätte für Kriegsopfer (Imago Images/Zuma/S. Kharchenko)

День перемоги на нацизмом

Як Україна відзначила День перемоги на нацизмом у Другій світовій війні.  

Офіс Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Вибори загальмують економічне зростання України - ЄБРР

У ЄБРР погіршили прогноз зростання українського ВВП для 2019 року, пояснивши це "політичною невизначеністю".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  