Торговельна суперечка США і Китаю загрожує світовій економіці - МВФ

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) вважають, що торговельні суперечки між США та Китаєм і запровадження обома країнами нових митних тарифів загрожують стабільності світової економіки. Із такою заявою у четвер, 9 травня, виступив речник фонду Геррі Райс.

"Очевидно, що напруження між Сполученими Штатами та Китаєм у торговельній сфері є загрозою для світової економіки", зазначив Райс під час спілкування із журналістами. За словами речника МВФ, у випадку тривалого конфлікту "програють усі".

Він закликав обидві сторони до якнайшвидшого вирішення суперечностей під час наступного раунду переговорів між КНР та США, який відбудеться 9 та 10 травня у Вашингтоні.

Торговельні переговори щодо владнання суперечки опинилися на межі зриву після того, як 5 травня президент США Дональд Трамп анонсував підвищення ввізного мита на деякі групи китайських товарів. Він зокрема попередив, що з 10 травня ставка ввізного мита на деякі товари, що імпортуються з КНР до США, зросте з 10 до 25 відсотків. За попередніми оцінками, нові американські мита стосуватимуться китайських товарів загальною вартістю близько 200 мільярдів доларів.

Такий крок з боку Вашингтона господар Білого дому пояснив "занадто повільними" переговорами між США та КНР з метою врегулювати торговельний конфлікт між двома провідними економіками світу.На наступний день після оголошення Трампом свого рішення основні фондові індекси Китаю обвалилися більш ніж на п'ять відсотків.

9 травня, за кілька годин до початку переговорів з Китаєм, Дональд Трамп повідомив, що отримав "дуже гарного" листа від китайсьокго лідера Сі Цзіньпіна, не уточнивши детайлей його змісту. Також американський лідер висловив сподівання, що США і Китаю вдасться домовитися щодо проблених питань двосторонньої торгівлі на майбутніх переговорах.

МВФ вже одноразово протягом останніх місяців погіршував прогноз зростання світової економіки на поточний рік. Зараз він становить 3,3 відсотка. Втім у січні був на дві десяті відсотка вищим за нинішній, а минулого жовтня - на чотири десяті відсотка.