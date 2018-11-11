 Торговельна суперечка між США та ЄС залишається відкритою - Мальмстрьом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2018

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Новини

Торговельна суперечка між США та ЄС залишається відкритою - Мальмстрьом

У переговорах між представниками США та Євросоюзу немає прориву у митному питанні. ЄС, як і раніше, готовий запровадити нові штрафні мита на американські товари, якщо США підвищать тарифи на європейські автомобілі.

Роберт Лайтхайзер та Сесилія Мальмстрьом

Роберт Лайтхайзер та Сесилія Мальмстрьом

Суперечка між США та Євросоюзом щодо підвищення мит на європейсткі автомобілі залишається невирішеною. Єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом повідомила у середу, 14 листопада, що під час переговорів з торговим представником США Робертом Лайтхайзером у Вашингтоні ця тема окремо не піднімалась, інформує агенція Reuters. За її словами, сторони зосередились на питаннях регуляторного співробітництва, а також імпорту соєвих бобів та зрідженого газу з США.

Втім, Мальмстрьом відзначила, що у випадку, якщо США все ж таки вирішать підвищити мита на європейські автомобілі, у Євросоюзу вже готовий перелік тарифів, які він може змінити у відповідь. Як приклади вона назвала автомобільний сектор, сільське господарство або промислові товари. "Ми зробимо це, але ми сподіваємося, що так ситуація не складеться", - заявила вона, зазначивши, що повернеться до обговорення митного питання в лютому наступного року.

Тим часом, американське міністерство торгівлі відправило в адміністрацію президента США рекомендації щодо того, чи мають бути запроваджені додаткові мита на європейські автомобілі з огляду на міркування національної безпеки, повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела в американському уряді.

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Американський президент Дональд Трам неодноразово виступав проти активного поширення європейських автомобілів в США і скаржився на те, що автомобілі концернів BMW і Mercedes масово надходять в США і майже не обкладаються митами, тоді як мита на американські автомобілі в Європі досить високі. Автомобілі з країн ЄС обкладаються в США 2,5-відсотковими митами, а машини зі США в Європі - 10-відсотковими. При цьому США підвищили мита на вантажівки і пікапи до 25 відсотків, тоді як в ЄС в середньому машини такого типу обкладаються митом в 14 відсотків.

Як повідомлялось, влітку США запровадили високі мита на сталь і алюміній з ЄС. У відповідь на це Євросоюзу підвищив мита на низку американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких стосуються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

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