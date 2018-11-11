Торговельна суперечка між США та ЄС залишається відкритою - Мальмстрьом

Суперечка між США та Євросоюзом щодо підвищення мит на європейсткі автомобілі залишається невирішеною. Єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом повідомила у середу, 14 листопада, що під час переговорів з торговим представником США Робертом Лайтхайзером у Вашингтоні ця тема окремо не піднімалась, інформує агенція Reuters. За її словами, сторони зосередились на питаннях регуляторного співробітництва, а також імпорту соєвих бобів та зрідженого газу з США.

Втім, Мальмстрьом відзначила, що у випадку, якщо США все ж таки вирішать підвищити мита на європейські автомобілі, у Євросоюзу вже готовий перелік тарифів, які він може змінити у відповідь. Як приклади вона назвала автомобільний сектор, сільське господарство або промислові товари. "Ми зробимо це, але ми сподіваємося, що так ситуація не складеться", - заявила вона, зазначивши, що повернеться до обговорення митного питання в лютому наступного року.

Тим часом, американське міністерство торгівлі відправило в адміністрацію президента США рекомендації щодо того, чи мають бути запроваджені додаткові мита на європейські автомобілі з огляду на міркування національної безпеки, повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела в американському уряді.

Американський президент Дональд Трам неодноразово виступав проти активного поширення європейських автомобілів в США і скаржився на те, що автомобілі концернів BMW і Mercedes масово надходять в США і майже не обкладаються митами, тоді як мита на американські автомобілі в Європі досить високі. Автомобілі з країн ЄС обкладаються в США 2,5-відсотковими митами, а машини зі США в Європі - 10-відсотковими. При цьому США підвищили мита на вантажівки і пікапи до 25 відсотків, тоді як в ЄС в середньому машини такого типу обкладаються митом в 14 відсотків.

Як повідомлялось, влітку США запровадили високі мита на сталь і алюміній з ЄС. У відповідь на це Євросоюзу підвищив мита на низку американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких стосуються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.