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Торговельна війна

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "торговельна війна".

Торговельна війна - суперництво між двома або більше країнами з метою захоплення ринків збуту або захисту власного ринку. У торговій війні використовуються, наприклад, спецмита, аби не допустити товари іноземного виробництва на власний ринок і таким чином підтримати національного виробника. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Трамп вніс до чорного списку китайські компанії Xiaomi і COMAC

Трамп вніс до чорного списку китайські компанії Xiaomi і COMAC 15.01.2021

США в черговий раз розширили чорний список китайських компаній, які підозрюються в зв'язках з китайським військово-промисловим комплексом. Американцям заборонено робити інвестиції в ці компанії.
У СОТ засудили американські мита проти Китаю

У СОТ засудили американські мита проти Китаю 15.09.2020

СОТ визнала мита, які США запровадили 2018 року проти Китаю, такими, що не відповідають правилам міжнародної торгівлі.
Китай пригрозив США контрзаходами у відповідь на тиск з боку Вашингтона

Китай пригрозив США контрзаходами у відповідь на тиск з боку Вашингтона 01.06.2020

У разі порушення Вашингтоном інтересів Пекіна останній залишає за собою право вдатися до жорстких контрзаходів, запевнили в МЗС КНР. Привід для такої заяви - анонсовані Дональдом Трампом заходи через Гонконг.
Ціни на нафту впали через погрози Дональда Трампа покарати Китай

Ціни на нафту впали через погрози Дональда Трампа покарати Китай 04.05.2020

Після заяв Дональда Трампа про те, що США можуть покарати КНР за приховування даних про розповсюдження коронавірусу в Ухані, ціни на нафту знизилися.
США знову підвищують мита на європейські літаки

США знову підвищують мита на європейські літаки 15.02.2020

Через суперечку щодо субсидій для виробництва європейських літаків Airbus та американських Boeing США підвищують мита на літаки з Євросоюзу з 10 до 15 відсотків.
США і Китай підписали першу фазу торговельної угоди

США і Китай підписали першу фазу торговельної угоди 15.01.2020

Китай і США підписали першу фазу торговельної угоди після 18 місяців суперечок. Президент США Дональд Трамп назвав цю угоду "історичною".
США виключили Китай зі списку валютних маніпуляторів

США виключили Китай зі списку валютних маніпуляторів 14.01.2020

Пекін погодився не використовувати курс юаня для отримання конкурентної переваги на міжнародних ринках, кажуть у мінфіні США.
США підпишуть торговельну угоду з Китаєм у січні

США підпишуть торговельну угоду з Китаєм у січні 31.12.2019

Першу частину торговельної угоди між США і Китаєм підпишуть 15 січня, заявив американський президент Дональд Трамп. Він додав, що пізніше відвідає Пекін, щоб розпочати наступний етап переговорів.
Падіння промислового виробництва в Україні. Чи врятує ситуацію штаб Милованова

Падіння промислового виробництва в Україні. Чи врятує ситуацію "штаб" Милованова 30.12.2019

Міністр економіки України заявив про створення штабу для боротьби з падінням промислового виробництва в країні, однак експерти попереджають - відомство має мало важелів для впливу на проблему.
США і Китай домовилися про першу фазу торговельної угоди

США і Китай домовилися про "першу фазу" торговельної угоди 13.12.2019

Вашингтон призупинив підвищення мит на китайські товари вартістю 160 мільярдів доларів. Сторони також домовились про збільшення імпорту американських сільськогосподарських товарів до Китаю.
Торговельна війна США і Китаю: Пекін анонсував поетапне зниження мит

Торговельна війна США і Китаю: Пекін анонсував поетапне зниження мит 07.11.2019

Китай і США домовились про поетапне зниження митних зборів, повідомляють у міністерстві комерції КНР.
Країни Азії в 2020 році підпишуть угоду про вільну торгівлю

Країни Азії в 2020 році підпишуть угоду про вільну торгівлю 04.11.2019

Проти угоди виступає лише Індія, яка занепокоєна можливим припливом на ринок недорогих китайських товарів. Поки невідомо, коли саме у 2020 році планується підписання угоди.
США та Китай досягли прогресу щодо врегулювання торговельної суперечки

США та Китай досягли прогресу щодо врегулювання торговельної суперечки 12.10.2019

Вашингтон погодився відкласти підвищення мит на китайські товари. Пекін у відповідь пообіцяв купувати більше американської сільськогосподарської продукції.
Нова очільниця МВФ застерегла від глобальних наслідків торговельних воєн

Нова очільниця МВФ застерегла від глобальних наслідків торговельних воєн 08.10.2019

Нинішній торговельний конфлікт між двома провідними економіками світу може негативно позначитися на глобальному економічному зростанні. Світова економіка може втратити через це до 700 мільярдів доларів США, кажуть у МВФ.
СОТ дозволила США накласти мита на товари з ЄС через субсидії для Airbus

СОТ дозволила США накласти мита на товари з ЄС через субсидії для Airbus 02.10.2019

Світова організація торгівлі дозволила США накладати щорічно штрафні мита на товари з Євросоюзу на 7,5 мільярда доларів через субсидії, які отримував авіаконцерн Airbus.
Трамп звинуватив Іран у нападі на нафтові заводи у Саудівській Аравії

Трамп звинуватив Іран у нападі на нафтові заводи у Саудівській Аравії 24.09.2019

Під час виступу на Генасамблеї ООН Дональд Трамп прямо звинуватив Іран у нападі на саудівські нафтопереробні комплекси, а також закликав світ заохочувати націоналізм і відкидати глобалізм.
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