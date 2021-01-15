На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "торговельна війна".

Торговельна війна - суперництво між двома або більше країнами з метою захоплення ринків збуту або захисту власного ринку. У торговій війні використовуються, наприклад, спецмита, аби не допустити товари іноземного виробництва на власний ринок і таким чином підтримати національного виробника. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.