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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "торговельна війна".
Торговельна війна - суперництво між двома або більше країнами з метою захоплення ринків збуту або захисту власного ринку. У торговій війні використовуються, наприклад, спецмита, аби не допустити товари іноземного виробництва на власний ринок і таким чином підтримати національного виробника. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Нинішній торговельний конфлікт між двома провідними економіками світу може негативно позначитися на глобальному економічному зростанні. Світова економіка може втратити через це до 700 мільярдів доларів США, кажуть у МВФ.