Торговельна війна США і Китаю: Пекін анонсував поетапне зниження мит

Як заявив у четвер, 7 листопада, в Пекіні офіційний представник міністерства комерції Китаю Гао Фен, досягнута протягом минулих двох тижнів домовленість передбачає одночасне зниження мит обома сторонами. Ці дії, зазначив Гяо Фен, проводитимуться поетапно і в рівних пропорціях. Таким чином у торговому конфлікті Китаю та США намітилися ознаки компромісу.

"В якому обсязі здійснюватиметься скорочення мит на першому етапі, залежатиме від змісту угоди першої фази", - цитує Фена британське видання The Financial Times. Конкретні тимчасові рамки для втілення досягнутих з Вашингтоном домовленостей щодо скорочення мит в Пекіні називати відмовилися.

Перший етап переговорів про торговельну угоду між США та Китаєм стосується домовленості про постачання американських сільгосптоварів в КНР, встановлення правил для запобігання маніпулюванню курсами валют, заходів щодо захисту інтелектуальної власності та відкриття ринків Китаю для американських компаній, нагадує видання The Wall Street Journal.

У США інформацію про досягнуті домовленості поки не підтвердили.

Обсяг скорочення мит Китаєм і США

Своєю чергою інформагенція Reuters повідомляє з посиланням на своє джерело, знайоме з перебігом торгових переговорів між двома країнами, що Пекін наполягає на скасуванні американцями 15-відсоткових митних зборів на імпортовані з КНР товари вартістю 125 мільярдів доларів. Ці мита набули чинності в США на початку вересня.

Крім того, китайці домагаються скорочень 25- відсоткових митних зборів на товари вартістю 250 мільярдів доларів, серед яких верстати, напівпровідники і меблі, зазначає джерело агенції.

Американські мита вже призвели до того, що китайський експорт скоротився у серпні.

Торговий конфлікт Китаю і США

Торговельна суперечка між США і Китаєм, яка, за даними МВФ, негативно впливає на глобальне зростання економіки, триває з 2018 року. Дві держави - найбільші економіки світу - неодноразово накладали одна на одну штрафні мита на десятки мільярдів доларів. Президент США Дональд Трамп звинувачує Китай в порушенні правил чесної конкуренції, від чого, на його думку, зазнають збитків американські підприємства, а також в крадіжці інтелектуальної власності.