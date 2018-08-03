 Торговельна війна: США запроваджують нові мита на 280 груп товарів з Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2018

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Новини

Торговельна війна: США запроваджують нові мита на 280 груп товарів з Китаю

Нові американські мита стосуються 279 груп товарів з Китаю, загальний обсяг імпорту яких становить 16 мільярдів доларів.

Торговельна війна Китаю і США триває

Торговельна війна Китаю і США триває

Триває торговельне протистояння між Вашингтоном та Пекіном. З 23 серпня набувають чинності нові мита США щодо товарів з Китаю на загальну суму 16 мільярдів доларів. Загалом ідеться про 279 груп товарів, що на п'ять груп товарів менше, ніж планувалося спочатку. Про це у вівторок, 7 серпня, повідомили у відомстві торговельного представника США.

Нагадаємо, між США та Китаєм впродовж кількох місяців триває торговельне протистояння, що супроводжується взаємним встановленням нових імпортних мит на низку товарів та підвищенням старих. Причиною конфлікту стало прагнення президента США Дональда Трампа вирівняти американський імпортно-експортний баланс. Крім того, він закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжки інтелектуальної власності.

На початку липня вже набули чинності інші нововстановлені мита США на китайські товари в розмірі 25 відсотків, які стосуються 818 груп. Загальний обсяг імпорту цих товарів до США становить 34 мільярдів доларів. Серед товарів, що підпали під дію мит, зокрема, автомобілі, елементи конструкції літаків і жорсткі диски. Китай відповів Вашингтону на запровадження мит дзеркальними заходами. Пекін назвав нові мита США початком "найбільшої торговельної війни". Утім, попри войовничу риторику обидві сторони неодноразово демонстрували готовність до пошуку рішення у митному конфлікті шляхом переговорів.

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