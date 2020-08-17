Тихановська закликала ЄС не визнавати результати виборів у Білорусі
Світлана Тихановська закликала Європейську Раду не визнавати вибори та "підтримати пробудження Білорусі". Вона наголосила, що Олександр Лукашенко втратив легітимність в очах білоруського народу і всього світу.
Світлана Тихановська закликала Європейську Раду не визнавати вибори у Білорусі
Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала Європейську Раду не визнавати результати виборів у Білорусі. "Я закликаю вас не визнати цих сфальсифікованих виборів. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу", - заявила Тихановська у відеозверненні, записаному англійською мовою та оприлюдненому в середу, 19 серпня. Вона наголосила, що вибори 9-ого серпня "не були ані чесними, ані прозорими".
Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель скликав на 19 серпня екстрений саміт ЄС щодо Білорусі.
Також Тихановська нагадала, що ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі для "процесу мирної передачі влади за допомогою діалогу". За її словами, ця рада "негайно оголосить нові чесні і демократичні вибори президента за участі міжнародних спостерігачів".
"Шановні глави держав Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу", - сказала Тихановська.
Координаційна рада та протести у Білорусі
17 серпня довірена особа екскандидатки в президенти Світлани Тихановської Ольга Ковалькова опублікувала список білорусів, які увійшли до складу Координаційної ради. У списку - нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич, голова правозахисного центру "Вясна" Алесь Біляцький, представник адміністрації парку "Великий Камінь" Алесь Дуко, юрист Максим Знак, координаторка штабу Віктора Бабарика Марія Колеснікова, кіносценарист Андрій Курейчик, педагог Євген Ливянт, глава групи компаній "А-100" Олександр Центер, художник Володимир Цеслер, економіст Сергій Чалий.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що створення опозицією Координаційної ради є "спробою захоплення влади з усіма наслідками, що випливають".
Нагадаємо, у Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими незмінний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. ЄС, а також інші країни Заходу, не визнають результати виборів. Протести у перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.
Із закликом до Олександра Лукашенка відмовитися від насильства виступив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС дали "зелене світло" новим персональним санкціям проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій на виборах та застосування насильства проти демонстрантів.
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Як волонтери допомагають затриманим протестувальникам у Білорусі (18.08.2020)
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі
Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Вимога протестувальників - відставка Лукашенка
Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Припинити свавілля силовиків
Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
"Антимайдан" Лукашенка
У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
"Наказ" провести нові вибори
Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
"Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно
Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Протести не лише у Мінську
Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.