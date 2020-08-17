Тихановська закликала ЄС не визнавати результати виборів у Білорусі

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала Європейську Раду не визнавати результати виборів у Білорусі. "Я закликаю вас не визнати цих сфальсифікованих виборів. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу", - заявила Тихановська у відеозверненні, записаному англійською мовою та оприлюдненому в середу, 19 серпня. Вона наголосила, що вибори 9-ого серпня "не були ані чесними, ані прозорими".

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель скликав на 19 серпня екстрений саміт ЄС щодо Білорусі.

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Також Тихановська нагадала, що ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі для "процесу мирної передачі влади за допомогою діалогу". За її словами, ця рада "негайно оголосить нові чесні і демократичні вибори президента за участі міжнародних спостерігачів".

"Шановні глави держав Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу", - сказала Тихановська.

Координаційна рада та протести у Білорусі

17 серпня довірена особа екскандидатки в президенти Світлани Тихановської Ольга Ковалькова опублікувала список білорусів, які увійшли до складу Координаційної ради. У списку - нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич, голова правозахисного центру "Вясна" Алесь Біляцький, представник адміністрації парку "Великий Камінь" Алесь Дуко, юрист Максим Знак, координаторка штабу Віктора Бабарика Марія Колеснікова, кіносценарист Андрій Курейчик, педагог Євген Ливянт, глава групи компаній "А-100" Олександр Центер, художник Володимир Цеслер, економіст Сергій Чалий.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що створення опозицією Координаційної ради є "спробою захоплення влади з усіма наслідками, що випливають".

Нагадаємо, у Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими незмінний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. ЄС, а також інші країни Заходу, не визнають результати виборів. Протести у перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Із закликом до Олександра Лукашенка відмовитися від насильства виступив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС дали "зелене світло" новим персональним санкціям проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій на виборах та застосування насильства проти демонстрантів.

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