Тисячі шотландців вийшли на марш за незалежність від Великобританії

У Глазго у суботу, 2 листопада, тисячі людей вийшли на демонстрацію за незалежність Шотландії від Великобританії. За даними організаторів, в "Марші за незалежність" взяли участь близько 20 тисяч людей, багато з яких несли шотландські прапори.

На мітинг, зокрема, вперше за останні п'ять років вийшла і очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен. Вона застерегла, що можлива перемога Консервативної партії британського прем'єра Бориса Джонсона на майбутніх парламентських виборах означатиме, що "Шотландія буде проти своєї волі вирвана з родини європейських країн". "Набагато краща альтернатива в тому, щоб взяти майбутнє у свої руки та стати незалежною державою", - заявила вона, цитує агенція dpa.

Ще вранці Стерджен опублікувала допис на сайті її Національної партії Шотландії (SNP). "Незалежна Шотландія ближче, ніж будь-коли. Це дійсно в межах досяжності", - наголосила Стерджен. Напередодні вона закликала провести новий референдум щодо незалежності вже до Різдва.

На марш в Глазго вийшли тисячі людей

Під час референдуму у вересні 2014 року 55 відсотків шотландців, які взяли участь у голосуванні, висловилися проти проголошення незалежності регіону. Шотландські націоналісти стверджують, що британський референдум 2016 року на користь Brexit означає, що необхідний ще один референдум щодо незалежності Шотландії, бо 62 відсотки шотландців проголосували за подальше членство Великобританії в ЄС.