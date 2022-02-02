Тисячі харків'ян вийшли на Марш єдності

У суботу, 5 лютого, у Харкові пройшов марш єдності, ініційований Штабом оборони Харківщини - об’єднанням низки громадських організацій, повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна". Учасники пройшлися центральною вулицею міста та провели віче на площі Свободи. За словами організаторів, участь у марші взяло понад 5 тисяч людей. Поліція оцінила кількість учасників у 2 тисячі.

Як повідомляє "Інтерфакс", учасники скандували: "Харків - це Україна!", "Україна понад усе!", "Схід і захід разом!" та інші гасла. Учасники акції не мали партійної символіки і несли лише українські прапори.





Учасники Маршу єдності у Харкові

Проведенню акції передував конфлікт організаторів та міськради. 2 лютого Харківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала громадській організації "Молодь Харків" відмовитися від проведення маршу єдності, посилаючись на можливі ризики терористичних загроз і зростання захворюваності на COVID-19, що спостерігається в останні дні в місті. 3 лютого. КТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо заявки іншої громадської організації - "ЗооСвіт. Харків".

Обидві організації відмовилися прислухатися до рекомендацій комісії, і юридичний департамент міськради подав до суду адміністративні позови з вимогою заборонити проведення Маршу єдності. Суд у задоволенні цих позовів відмовив.





Учасники Маршу єдності у Харкові. 5 лютого 2022.

Нагадаємо, у січні президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія може окупувати Харків. Президент заявив виданню The Washington Post, що у випадку посилення ескалації Росія почне з тих територій, де люди історично мають родинні зв'язки з Росією. "Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися", - сказав Зеленський. Проте мова йтиме не про окупацію, а про широкі бойові дії. "Харків має понад мільйон громадян. Це не буде просто окупація, це стане початком повномасштабної війни", - наголосив президент України.