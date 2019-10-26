Тисячі демонстрантів у Лівані утворили величезний живий ланцюг

Тисячі ліванських протестувальників взялися за руки, щоб створити живий ланцюг, що символізує національну єдність. До такого кроку вони вдалися під час антиурядових виступів у неділю, 27 жовтня.

Створений живий ланцюг протягнувся вздовж узбережжя від столиці Бейрута на південь і на північ Лівану. Організатори акції заявили, що планували, що цей живий ланцюг простягнеться на 171 кілометр, повідомляє агенція новин dpa. За словами очевидців, демонстранти, котрі стали живими ланками ланцюга, співали національний гімн і скандували: "Ми хочемо тільки наших прав".

Водночас у рамках масових антиурядових виступів у неділю мітингарі й надалі блокували головні дороги країни, закликаючи уряд країни до відставки. Банки, школи і великі підприємства оголосили, що поки що вони залишатимуться зачиненими.

Нагадаємо, масові вуличні протести розпочалися в Лівані 17 жовтня, після того як уряд анонсував запровадження збору на користування месенджерами, як-от WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 0,20 долара США на день. Згодом уряд скасував це рішення, однак протести не вщухли. Акції протесту практично паралізували життя країни.

18 жовтня прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі пообіцяв громадянам під час телевізійного звернення покращення ситуації та дав партнерам по урядовій коаліції три доби часу на розробку пропозицій щодо виходу з кризи.

Реагуючи на вимоги протестувальників, урядову коаліцію залишила християнська партія "Ліванські сили". Від портфелів в уряді відмовилися віцепрем'єр-міністр та кілька міністрів від цієї партії.

Вже 21 жовтня уряд Лівану підтримав план реформ, запропонований прем'єр-міністром країни Саадом Харірі. Ухвалені урядом заходи передбачають скорочення зарплат міністрів і парламентарів удвічі. Також планується закриття або об'єднання деяких державних установ. Крім того, прем'єр Харірі пообіцяв не запроваджувати нові податки в наступному році. За його словами, саме демонстрації посприяли затвердженню пакета реформ.

Утім, протестувальники у столиці країни Бейруті були незадоволені оголошеними Харірі реформами та вимагали відставки уряду.