Тисячі британців протестують проти рішення Джонсона призупинити роботу парламенту

Тисячі демонстрантів у суботу, 31 серпня, вийшли на вулиці міст Великобританії і виступили проти суперечливого рішення прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона про тимчасове призупинення роботи парламенту за тижні до Brexit.

Люди вийшли на демонстрації у Лондоні, зокрема близько двох тисяч людей зібралися перед будинком прем'єра на Даунінг-стріт та скандували "Джонсон брехун, як тобі не соромно!". Аналогічні демонстрації також пройшли у Манчестері, Йорку, Ньюкаслі, у столиці Шотландії Единбурзі та Белфасті в Північній Ірландії, всього близько у 30 містах. Як зазначає агентство AFP, учасники демонстрацій скандували "зупинити переворот" та "ганьба Борису Джонсону".

Деякі протестувальники вийшли на демонстрації з табличками, на яких було написано "Захищати демократію: протистояти закриттю парламенту", "Прокидайся Великобританіє!" та "Ласкаво просимо до Німеччини 1933 року".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував тимчасово призупинити роботу парламенту країни. Планується, що парламент призупинить діяльність після дебатів 9 вересня і відновить її не раніше 14 жовтня. Королева Єлизавета ІІ погодилася з цією пропозицією Джонсона. Багато парламентарів вже закинули прем'єру прагнення обійти таким чином спротив парламенту проти виходу Великобританії з Європейського Союзу без угоди. Джонсон відкинув ці звинувачення, назвавши їх "повністю неправдивими.

Більшість британців не підтримує ініціативу прем'єра. Про це свідчать результати опитування, проведеного 28 серпня компанією YouGov на замовлення видання The Times. Так, лише 27 відсотків респондентів позитивно висловилися щодо кількатижневого призупинення роботи парламенту. 47 відсотків опитаних виступили проти цієї ідеї.

Джонсон, який очолив уряд місяць тому після виборів керівництва Консервативної партії, пообіцяв вивести Великобританію з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою з ЄС або без неї.