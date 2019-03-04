Тимчасовий президент Венесуели Гуайдо закликає до маршу на Каракас

Хуан Гуайдо пообіцяв оголосити дату маршу після повернення з поїздки Венесуелою. Тимчасовий президент Венесуели підкреслив, що за необхідності розраховуватиме на зовнішнє втручання.
Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо в суботу, 9 березня закликав співгромадян до маршу на Каракас, інформує AFP. Під час виступу перед тисячами прихильників в столиці Венесуели, Гуайдо заявив, що має намір здійснити поїздку по країні, після чого оголосить дату маршу. "Ми всі прийдемо в Каракас", - додав 35-річний політик.
Тимчасовий президент Венесуели підкреслив, що за необхідності розраховуватиме на зовнішнє втручання, "коли настане час". За його словами, конституція південноамериканської країни дозволяє участь венесуельських військовослужбовців в операціях за кордоном, а також "іноземців - на території країни".
Того ж дня у Каракасі відбулася акція на підтримку голови Венесуели Ніколаса Мадуро. У своєму мікроблозі Twitter він назвав своїх прихильників "антиімперіалістами" і заявив, що вони "ніколи не здадуться".
Останніми місяцями Венесуела переживає політичну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту - відразу після вступу Ніколаса Мадуро на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн ЄС, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.
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