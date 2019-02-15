 Тимошенко в інтерв′ю DW: Звернення Луценка до САП - спроба ″політичної розправи″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

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Новини

Тимошенко в інтерв'ю DW: Звернення Луценка до САП - спроба "політичної розправи"

Юлія Тимошенко в інтерв'ю Deutsche Welle звинуватила генерального прокурора Юрія Луценка в тому, що той намагається розправитися з конкурентами Петра Порошенка на виборах порушенням кримінальних справ.

Лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко

Кандидатка в президенти України, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що скерування  генпрокурором Юрієм Луценком до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заяви Центру протидії корупції (ЦПК) щодо розгляду питання про можливе відкриття кримінальної справи проти неї є спробою "політичної розправи" з головним конкурентом Петра Порошенка на виборах президента України. Про це Тимошенко сказала в ексклюзивному інтерв'ю DW у п'ятницю, 15 лютого, в Мюнхені на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Такі прикрі речі, коли за 43 дні до президентських виборів починають порушувати кримінальні справи, штучні, надумані (…) проти головних конкурентів чинного президента, це говорить, на жаль, що не готові ще високопосадові особи в Україні жити за стандартами ЄС", - сказала Тимошенко. Вона також закинула генпрокурору Юрію Луценку, що той нещодавно взяв участь у партійному з'їзді "Блоку Петра Порошенка", на якому чинного президента висунули на другий термін. На думку Тимошенко, це є "недопустимим згідно з європейськими стандартами". Лідерка "Батьківщини" стверджує, що Луценко тепер розправляється кримінальними справами за дорученням чинного президента з головними конкурентами Порошенка на виборах.

Утім, Тимошенко не планує реагувати на звернення Луценка, оскільки, за її словами, "Державне бюро розслідувань (ймовірно, Тимошенко мала на увазі Національне антикорупційне бюро. - Ред.) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура через свої канали повідомили пресі, що вони не будуть брати участь у цих політичних шоу, у цих політичних розправах. І вони сказали, що вони не будуть жодних справ порушувати, а зараз це - їхня компетенція". "Відреагували самі слідчі органи. Вони сказали, що це - політично замовна справа і вони не збираються її розслідувати", - стверджує Тимошенко.

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Партія "Батьківщина" висунула свою лідерку Юлію Тимошенко кандидаткою в президенти України. Водночас "Свобода" висунулуа кандидатом екс-віце-спікера Верховної Ради Руслана Кошулинського. (22.01.2019)

За даними опитування трьох соціологічних компаній, шоумен Володимир Зеленський має на сьогодні найбільшу підтримку серед кандидатів у президенти. За ним ідуть Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. (31.01.2019)

Лідерка "Батьківщини" спробувала перевести питання її кримінального переслідування упродовж років і в гендерну площину, зазначивши, що "вся моя історія життя говорить про те, що слабкі чоловіки-президенти України завжди намагалися зі мною нечесно конкурувати, намагалися якось прилаштувати за ґрати. На жаль, Порошенко - не виняток".

Нагадаємо, 12 лютого Центр протидії корупції звернувся до генпрокурора Юрія Луценка з вимогою порушити кримінальне провадження за фактами можливого незаконного збагачення Юлії Тимошенко. Генпрокуратура своєю чергою спрямувала заяву про ймовірний злочин Тимошенко в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) "для організації її належного розгляду та прийняття рішення у визначений Кримінальним процесуальним кодексом України спосіб".

САП та Державне бюро розслідувань офіційно не прокоментували цю справу. Національне антикорупційне бюро повідомило, що станом на 15 лютого не отримувало документів від Генпрокуратури. Джерело в САП повідомило ЗМІ, що навряд чи антикорупційна прокуратура відкриватиме справу, оскільки раніше ЦПК уже двічі звертався до неї із такою заявою і двічі у відкритті справи було відмовлено.

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