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Тернопіль

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тернопіль". Тернопіль – місто на заході України, адміністративний центр Тернопільської області.

Тернопіль є містом на заході України й політико-адміністративним центром Тернопільської області. Кількість населення складає близько 218 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Золотий требл: київське Динамо виграло Кубок України

Золотий требл: київське "Динамо" виграло Кубок України 13.05.2021

"Динамо" обіграло "Зорю" з мінімальним рахунком в овертаймі й завоювало Кубок України. Цього сезону київський футбольний клуб виграв всі можливі трофеї українського футболу.

COVID-19: у Чернігові і Тернополі запровадили додаткові карантинні обмеження

COVID-19: у Чернігові і Тернополі запровадили додаткові карантинні обмеження 08.04.2021

Нові обмеження діють з 8 квітня. Їх запровадили через критичне збільшення госпіталізованих із COVID-19 у містах.

Австрійський історик про перейменування стадіону в Тернополі: Це запрограмований конфлікт

Австрійський історик про перейменування стадіону в Тернополі: "Це запрограмований конфлікт" 23.03.2021

Яких наслідків варто очікувати від перейменування на честь Шухевича міського стадіону Тернополя і чи можливо відокремити спорт від політики? Про це DW розпитала віденського дослідника історії спорту Ґеорґа Шпіталера.

Вахтанг Кіпіані про суд з Медведчуком, Бандеру й інтеграцію Донбасу (18.03.2021) 18.03.2021

Про те, як завдяки позову Віктора Медведчука книга "Справа Василя Стуса"стала бестселером, чи варто називати іменами Романа Шухевича та Степана Бандери стадіони і як інтегрувати окупований Донбас і Крим, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю DW.
До президента ФІФА звернулися через стадіон імені Шухевича в Тернополі

До президента ФІФА звернулися через стадіон імені Шухевича в Тернополі 17.03.2021

Центр Симона Візенталя закликав президента ФІФА Джанні Інфантіно винести питання щодо стадіону в Тернополі на порядок денний Конгресу ФІФА у травні цього року.
Замостя відмовилося від спільного проєкту з Тернополем через стадіон імені Шухевича

Замостя відмовилося від спільного проєкту з Тернополем через стадіон імені Шухевича 10.03.2021

Мер польського Замостя заявив, що його місто відмовляється від спільного проєкту з Тернополем через рішення міськради українського міста присвоїти стадіону ім'я Романа Шухевича.
Мер Тернополя заявив, що карантин у місті буде посилено

Мер Тернополя заявив, що карантин у місті буде посилено 10.01.2021

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив про посилення протиепідемічних обмежень у обласному центрі. Раніше в місті заявляли, що не посилюватимуть карантин з 8 січня.

Зимовий локдаун: що дозволено, а що заборонено в Україні

Зимовий локдаун: що дозволено, а що заборонено в Україні 08.01.2021

З 8 до 25 січня в Україні діє посилений карантин. Уряд запровадив його для боротьби з поширенням COVID-19. При цьому зимовий локдаун є значно м'якшим, аніж березневий карантин у 2020 році. Про що варто пам'ятати?
Тернопіль проти локдауну: мер міста назвав умови запровадження нових обмежень

Тернопіль проти локдауну: мер міста назвав умови запровадження нових обмежень 07.01.2021

Тернопіль перейде на локдаун у разі зростання кількості хворих на COVID-19, заявив мер міста Сергій Надал. А 8 січня карантинний режим у місті не зміниться.
Карантин вихідного дня: за порушення штрафів не уникнути

"Карантин вихідного дня": за порушення штрафів не уникнути 14.11.2020

Юристи радять підприємцям не піддаватися на маніпуляції місцевої влади тих українських міст, які відмовилися дотримуватися "карантину вихідного дня". Вони вказують, що аргументи мерів не мають правових підстав.
Тернопіль теж ігноруватиме карантин вихідного дня

Тернопіль теж ігноруватиме "карантин вихідного дня" 13.11.2020

Міська влада Тернополя пояснила, що запровадження карантину вихідного дня знищить економіку міста.

Коронавірус: Укрзалізниця припинила продаж квитків у низці населених пунктів

Коронавірус: "Укрзалізниця" припинила продаж квитків у низці населених пунктів 19.10.2020

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську, Хмельницькому та інших населених пунктах. На низці станцій посадка пасажирів не здійснюватиметься.

Чи справді місцеві вибори - причина сплеску COVID-19, як каже Зеленський? Фактчек DW (25.09.2020) 25.09.2020

Президент Володимир Зеленський заявив, що якби не місцеві вибори, то захворювань на Covid-19 в Україні було б менше. Чи справді проведення виборів сприяє поширенню коронавірусу? DW зробила фактчек.

Нове зонування: Київ - у жовтій, Тернопіль - знову в червоній

Нове зонування: Київ - у "жовтій", Тернопіль - знову в "червоній" 24.09.2020

В Україні з 28 вересня встановлюється нове епідемічне зонування, відповідоно до якого Київ переходить у "жовту" зону, а Тернопіль - знову в "червону".

Як і чому червоні міста в Україні бунтують проти карантину

Як і чому "червоні" міста в Україні бунтують проти карантину 11.09.2020

Деякі міста, які потрапили в "червону зону", не збираються виконувати всіх карантинних обмежень. Свою правоту вони вирішили доводити в суді. А тим часом поліція почала штрафувати директорів шкіл та садків.
Коментар: Карантин в Україні - безпека чи гра в популізм?

Коментар: Карантин в Україні - безпека чи гра в популізм? 10.09.2020

Запроваджуючи карантин, представники української влади у той же час продовжують їздити країною, проводити безмаскові наради та сидіти без масок у кафе. Це утверджує подвійні стандарти, вважає Лариса Денисенко.
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