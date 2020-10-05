Золотий требл: київське "Динамо" виграло Кубок України

Київське "Динамо" виграло Кубок України з футболу сезону 2020/2021 років. У фінальному матчі, який відбувся в четвер, 13 травня, в Тернополі, "Динамо" в додатковий час перемогло луганську "Зорю" з рахунком 1:0.

Основний ігровий час команди завершили без забитих голів, тому доля матчу вирішилася в овертаймі - на 98-й хвилині гри переможний гол забив півзахисник "Динамо" Віктор Циганков.

Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", завдяки цій перемозі підопічні Мірчі Луческу виграли усі трофеї українського футболу в сезоні 2020/2021 років. Таким чином вдруге в своїй історії київський клуб оформив так званий золотий требл або золотий хет-трик - виграв Суперкубок, чемпіонат і Кубок України в одному сезоні.

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Сезон 2020/2021 розпочався з перемоги в Суперкубку України над донецьким "Шахтарем" з рахунком 3:1. Потім динамівці захопили лідерство в національному чемпіонаті і не віддали його до завершення турніру.

До сьогоднішнього дня єдиним подібним випадком був сезон 2006/2007 років. Тоді в матчі за Суперкубок та у фіналі Кубку України динамівці обіграли "Шахтар", а також впевнено виграли чемпіонат.