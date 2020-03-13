"Термінал" у реальності: росіянин живе в аеропорту Франкфурта

Михайло Новосьолов прилетів до Німеччини на один семестр за обміном до Берлінського університету імені Гумбольдта, однак федеральна поліція ФРН, що виконує функції прикордонної служби, відмовила йому у в'їзді через брак "невідкладних причин". Юнак потрапив під заборону на в'їзд в ЄС громадян третіх країн, запроваджену через епідемію коронавірусу.

Деяким громадянам Росії вдалося евакуюватися до Німеччини, але в більшості випадків ідеться про росіян, які постійно проживають у ФРН, але поїхали у відпустку до РФ і не змогли повернутися через відсутність авіарейсів та закриття наземних кордонів. Посольство Німеччини в РФ склало списки охочих виїхати з Росії та повідомило їм про позачерговий рейс з Москви до Франкфурта. 17 квітня він доставив до ФРН 133 особи. Понад 100 людей у схожій ситуації усе ще залишаються в Росії, декотрі розлучені з родинами, в декого закінчуються гроші.

Серед тих, хто прилетів 17 квітня до Німеччини, був і 23-річний Михайло Новосьолов. Він став єдиним пасажиром цього рейсу, якому відмовили у в'їзді. Німецька поліція вирішила, що в нього немає "невідкладних причин" для в'їзду. Через відсутність зворотних рейсів він виявився зачиненим у міжнародній зоні аеропорту й відтоді фактично живе там.

"Дуже хотів потрапити в Німеччину"

Михайло розповів DW, що скоро закінчує магістратуру в інституті в Томську, де вчиться на соціолога. Йому дуже хотілося потрапити в Німеччину саме зараз тому, що це була "остання можливість" повчитися за обміном за кордоном до закінчення вишу в Росії. Михайло повинен був на один семестр стати студентом Берлінського університету імені Гумбольдта.

Безлюдний франкфуртський аеропорт 19 квітня 2020 року

Проблеми в юнака почалися ще місяць тому. 20 березня він прилетів до Берліна, де йому вперше відмовили у в'їзді. За словами Михайла, прикордонникам тоді не сподобалося те, що він не має помешкання в Берліні, хоча його заселення в студентський гуртожиток було "вже узгоджене, а адміністрація чекала на нього, щоб укласти договір".

Вирішив знову випробувати долю

Урешті-решт Михайлові довелося повернутися до РФ, майже місяць він провів у Москві, але 17 квітня вирішив знову випробувати долю. У WhatsApp-чаті "Повернення", який організували жителі Німеччини з паспортами РФ, що застрягли в Росії, він "завдяки щасливій нагоді" дізнався про позачерговий рейс до Франкфурта й купив квиток.

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Він зв'язався з посольством ФРН, і там йому підтвердили, що його національна віза є достатньою підставою для в'їзду в Німеччину (нарівні з громадянством, тимчасовою чи постійною посвідкою на проживання).

Тимчасовий документ Михайла Новосьолова

Втім, за німецькими законами остаточне рішення про в'їзд до країни ухвалює прикордонна служба.

Якою є позиція німецької влади?

У виданій Михайлу відмові федеральної поліції ФРН - цей документ є у розпорядженні DW - вказано, що в цей час його перебування в Німеччині несе "значну загрозу громадським інтересам, могло би загрожувати здоров'ю населення".

Поліція посилається на запроваджену Євросоюзом 17 березня через пандемію коронавірусу заборону на в'їзд громадян з третіх країн без права на проживання. Конкретно у випадку Михайла "не були викладені термінові, вкрай необхідні причини для в'їзду". Всім іншим пасажирам рейсу дозволили перетнути кордон, зокрема й тим, хто, як і Михайло, вперше приїхали за національною візою. Щоправда, в їхньому випадку йшлося про так звану "візу нареченої".

Римейк фільму "Термінал" у реальності

Після того, як Михайло відійшов від першого шоку, він почав облаштовувати свій побут в аеропорту. Першим на допомогу йому прийшов співробітник авіакомпанії Lufthansa, котрий "просто проходив повз". У підсумку невідомий чоловік вислухав Михайла, домовився, щоб йому виділили розкладачку. Спить Михайло в загальній транзитній зоні аеропорту. Співробітники приносять йому їжу та напої.

"Вони навіть запитали, чи є в мене якісь алергії, дізналися про мої уподобання щодо їжі. Все влаштовано на найвищому рівні", - розповів Михайло. Також йому дали талон на душ, через два дні йому вперше вдалося прийняти душ. Валізу йому поки що не повернули.

Переважно Михайло проводить час сам і гуляє надзвичайно пустельним франкфуртським аеропортом. Іноді йому вдається поспілкуватися з рідкісними в умовах пандемії пасажирами. Наприклад, він розповів про трьох громадян Болгарії, котрих також не пустили до ФРН.

Також Михайло кілька разів на день ходить відмічатися в поліцію, його паспорт залишається в поліцейських, натомість йому видали "транзитний паспорт".

В очікуванні зворотного рейсу

Що далі? Михайло чекає зворотного рейсу в Москву, щоправда, зараз вони бувають надзвичайно рідко, й скільки йому ще доведеться жити в аеропорту, незрозуміло. За його словами, прикордонники розглядають можливість відправити його в Мінськ, що молодому чоловікові здається сумнівним. "Незрозуміло, де я буду там ізолюватися та як поїду до Росії за умов закритих кордонів", - додав він.

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Михайло все ще не втрачає надії потрапити до Німеччини: він хоче спробувати отримати реєстрацію в Берліні через онлайн-служби, що, на його думку, стане аргументом у спілкуванні з прикордонниками. Також Михайло знайшов через знайомих адвоката у Франкфурті, який зараз вивчає його документи.

Прогулянки порожнім франкфуртським аеропортом

Михайло не згоден з тим, що становить якусь загрозу здоров'ю інших людей, готовий надати негативні тести на коронавірус з підмосковної лікарні та навіть "знову здати тест у Німеччині, якщо йому нададуть таку можливість". "Я готовий самоізолюватися в гуртожитку на два тижні, якщо мене пустять у країну", - заявив Михайло.

Чоловік визнає, що йшов на ризик, коли вдруге вилітав у Німеччину. Однак це було зроблено свідомо: "Я не знав, коли буде ще можливість потрапити в Німеччину. Віза могла закінчитися, а нових зараз не видають. Тому я вирішив ризикнути". Ввечері 19 квітня почалася третя доба його проживання в аеропорту.