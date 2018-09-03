Тереза Мей: Скрипаля отруїли співробітники російської розвідки

Двоє росіян, яких у Великобританії розшукують через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля, є кадровими співробітниками Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії. Про це у середу, 5 вересня, під час виступу у парламенті заявила прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей. За її словами, підозрювані діяли від імені російського уряду.

Мей повідомила, що злочинці скоїли напад на Скрипаля та його доньку не з власної ініціативи. "Це майже напевно було затверджено в Росії на високому державному рівні", - зазначила вона.

Лондон вживатиме всіх заходів, щоб знайти підозрюваних в отруєнні. "Варто комусь із цих людей виїхати за межі Росії, ми зробимо всі можливі кроки, щоб затримати їх, щоб екстрадувати їх, щоб вони постали перед судом тут у Великобританії", - зазначила Мей.

Окрім того, британська влада домагатиметься розширення обмежувальних заходів проти Росії. "Ми будемо домагатися ухвалення нового режиму санкції ЄС щодо тих, хто несе відповідальність за кібератаки і порушення прав людини", - заявила прем'єрка. Вона додала, що "ця хімічна атака на нашій землі - лише епізод широкомасштабних дій Росії, яка постійно намагається підірвати нашу безпеку та безпеку наших партнерів".

Росія відкидає обвинувачення

У Москві відкидають звинувачення з боку Лондона. "Допоки Великобританія не почне взаємодіяти з правоохоронною системою Росії з цього питання, все, що заявляється в Лондоні, інакше як провокацією назвати не можна", - заявив депутат Держдуми Андрій Луговий, якого в Великобританії підозрюють в отруєнні екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка у 2006 році, передає агенція "Інтерфакс". Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москві "нічого не кажуть" оприлюднені імена та фотографії підозрюваних у скоєнні замаху.

Як повідомлялось, британські правоохоронці оголосили в розшук та видали ордери на арешт двох російських громадян - Олександра Петрова й Руслана Бошірова. Їх звинувачують у причетності до отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Сергія та Юлію Скрипалів виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство повідомило, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. В ОЗХЗ підтвердили висновки британських експертів. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматаки на британській території та вислав з країни низку російських дипломатів.

Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні. У червні через отруєння "Новачком" в британському містечку Еймсбері були госпіталізовані ще двоє британців. В результаті одна з постраждалих померла.