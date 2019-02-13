 Тереза Мей програла ще одне голосування в парламенті щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2019

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Новини

Тереза Мей програла ще одне голосування в парламенті щодо Brexit

Депутати британського парламенту відхилили пропозицію уряду щодо подальших переговорів з Брюсселем стосовно угоди про Brexit та неможливості неврегульованого виходу країни з ЄС.

Тереза Мей зазнала чергової поразки у британському парламенті

Тереза Мей зазнала чергової поразки у британському парламенті

Черговою поразкою обернулося для прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей голосування в парламенті країни. Депутати Палати громад у четвер, 14 лютого, 303-ма голосами відхилили пропозицію, яка підтверджувала б як мандат уряду на подальші переговори стосовно угоди щодо Brexit, так і відмову від виходу країни з ЄС без угоди, повідомляє агентство новин dpa. За пропозицію уряду знайшлося лише 258 голосів. При голосуванні утрималися прибічники "жорсткого" Brexit з лав Консервативної партії, що й зумовило поразку уряду. 

Хоча це голосування й не мало зобов'язувальної сили, а радше символічний характер, воно ще більше посилило сумніви стосовно здатності Терези Мей здобути підтримку парламенту щодо угоди.

Два тижні тому Палат громад відправила уряд передомовлятися з ЄС стосовно окремих пунктів угоди. На подив Брюсселя Мей погодилася з цим мандатом, намагаючись здобути прихильність прибічників "жорсткого" Brexit. Однак зараз вони їй відмовили у підтримці. Каменем спотикання стала прив'язка подальшого мандату з відмовою від виходу з ЄС без угоди, що матиме непередбачувані наслідки для економіки та інших сфер життя.  

Два дні тому Мей закликала депутатів дати уряду більше часу для переговорів з Брюсселем щодо окремих пунктів угоди про вихід країни зі спільноти. Вона пропонує провести голосування щодо угоди 27 лютого, а напередодні прем'єрка має виступити у парламенті зі звітом щодо результатів. Якщо до того часу не буде запропоновано на голосування змінену угоду, то парламент сам вирішуватиме стосовно подальших кроків щодо Brexit. 

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Попри "конструктивні" переговори між головою Єврокомісії та прем'єр-міністеркою Великобританії, ЄС відмовляється обговорювати зміни до угоди про Brexit. Тереза Мей своєю чергою обіцяє своєчасний вихід Лондона з ЄС. (07.02.2019)

За півтора місяця до запланованого виходу Великобританії з Євросоюзу прем'єр-міністерка просить парламент надати уряду більше часу для переговорів з Брюсселем. Мей пропонує провести голосування 27 лютого. (12.02.2019)

В ЄС вже неодноразово наголошували, що не мають наміру змінювати вироблені упродовж тривалих переговорів пункти угоди, зазначаючи, що компромісний договір є "єдино можливим". Утім, у Брюсселі готові додати деякі формулювання до політичної декларації про подальші відносини з Лондоном. Над ними працюють експерти від обох сторін.

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року, однак сторони ще не затвердили угоду про відносини після цього. Якщо цього не зроблять, то відбудеться так званий "жорсткий" Brexit.

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