Тереза Мей обіцяє піти у відставку, якщо угоду про Brexit схвалять

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила в середу, 27 березня, що піде у відставку, якщо британський парламент схвалить угоду про Brexit, яку до того двічі було відхилено. Таким чином вона намагається переконати своїх противників у Консервативній партії підтримати угоду.

"Я дуже чітко відчула настрій парламентської партії. Я знаю про прагнення нового підходу - та нових лідерів - у другій фазі переговорів про Brexit, і я не стоятиму на заваді цьому", - повідомила Мей на зустрічі з однопартійцями.

Прем'єр-міністерка раніше вже обіцяла подати у відставку перед наступними виборами, що мають відбутися в 2022 році. Погоджуючись на дострокове завершення своїх повноважень, вона намагається збільшити шанси на схвалення угоди, зауважує агенція Reuters. "Я готова залишити цю посаду раніше, ніж я мала намір, щоб зробити те, що є правильним для нашої країни та нашої партії", - сказала Мей.

Нагадаємо, що лідери ЄС 21 березня на саміті в Брюсселі погодилися перенести дату виходу Великобританії зі складу ЄС (Brexit) у відповідь на прохання Лондона. Президент Європейської Ради Дональд Туск пояснив, що рішення саміту ЄС передбачає два сценарії.

Перший буде застосований, якщо Палата громад британського парламенту підтримає розроблену та погоджену раніше між ЄС та урядом Великобританії угоду про Brexit, укладену в листопаді 2018 року. Тоді вихід Великобританії з ЄС відкладуть із запланованого 29 березня до 22 травня. Якщо ж британські депутати угоду не підтримають, то дату Brexit буде перенесено на 12 квітня.