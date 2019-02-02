 Тереза Мей обіцяє в Брюсселі боротися за Британію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2019

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Новини

Тереза Мей обіцяє в Брюсселі боротися за Британію

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей прагне прагматичного рішення з ЄС щодо виходу Великобританії з його складу. Водночас глава МЗС ФРН підтверджує позицію Євросоюзу щодо відмови від перегляду угоди.

Symbolbild: Brexit (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей розраховує на досягнення прагматичного рішення з ЄС щодо Brexit. "Коли я повернуся до Брюсселя, я боротимуся за Великобританію та Північну Ірландію. Я буду озброєна новим мандатом, новими ідеями та новою рішучістю домовитися про прагматичне рішення, що уможливить той Brexit, за який проголосував британський народ, і водночас забезпечить відсутність жорсткого кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія", - написала Мей у статті для видання  Sunday Telegraph. Стаття опублікована в неділю, 3 лютого.

За словами Мей, саме це доручив їй зробити британський парламент минулого тижня. Нагадаємо, Палата громад 29 січня проголосувала за те, аби уряд поновив переговори з ЄС з метою замінити "альтернативними домовленостями" так званий режим backstop щодо кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Цей режим має на меті запобігти відновленню митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і британською провінцією Північна Ірландія після Brexit, якщо сторонам не вдасться домовитися про прийнятне рішення щодо кордону упродовж перехідного періоду.

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Попри прагнення британських парламентарів провести повторні переговори щодо деяких пунктів договору про Brexit, Євросоюз не вбачає для цього підстав. Договір не підлягає перегляду, сказав речник Дональда Туска. (30.01.2019)

Під час голосування з так званого плану "Б" щодо Brexit Палата громад британського парламенту підтримала заклик до уряду запобігти "жорсткому" виходу з ЄС та замінити режим backstop іншими домовленостями. (29.01.2019)

У Брюсселі одразу після голосування відкинули можливість перегляду домовленостей з Лондоном.

Очікується, що Мей проведе переговори у Брюсселі найближчими днями. Вона має доповісти у парламенті про результати переговорів 13 лютого.

Маас не вірить у відмову від Brexit

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) не вірить у те, що Brexit ще можна відвернути. Про це він сказав в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, опублікованому в неділю, 3 лютого. Хоча для нього варіант, за якого Лондон залишився би в ЄС, був би найбільш бажаним, однак європейці не повинні плекати жодних ілюзій, зазначив Маас. "Ймовірність відмови від Brexit украй низька", - наголосив міністр, цитує агентство AFP.

Маас також підтвердив позицію ЄС щодо відмови від перегляду  умов виходу Великобританії з союзу. За його словами, вироблена на переговорах угода щодо Brexit є справедливою та результатом компромісу, у тому числі й стосовно питання ірландського кордону. Міністр застеріг, що не можна допустити "жорсткого кордону". "Ми не маємо права ризикувати, щоб конфлікт навколо Північної Ірландії знову розгорівся", - наголосив Маас.

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