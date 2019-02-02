Тереза Мей обіцяє в Брюсселі боротися за Британію

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей розраховує на досягнення прагматичного рішення з ЄС щодо Brexit. "Коли я повернуся до Брюсселя, я боротимуся за Великобританію та Північну Ірландію. Я буду озброєна новим мандатом, новими ідеями та новою рішучістю домовитися про прагматичне рішення, що уможливить той Brexit, за який проголосував британський народ, і водночас забезпечить відсутність жорсткого кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія", - написала Мей у статті для видання Sunday Telegraph. Стаття опублікована в неділю, 3 лютого.

За словами Мей, саме це доручив їй зробити британський парламент минулого тижня. Нагадаємо, Палата громад 29 січня проголосувала за те, аби уряд поновив переговори з ЄС з метою замінити "альтернативними домовленостями" так званий режим backstop щодо кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Цей режим має на меті запобігти відновленню митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і британською провінцією Північна Ірландія після Brexit, якщо сторонам не вдасться домовитися про прийнятне рішення щодо кордону упродовж перехідного періоду.

У Брюсселі одразу після голосування відкинули можливість перегляду домовленостей з Лондоном.

Очікується, що Мей проведе переговори у Брюсселі найближчими днями. Вона має доповісти у парламенті про результати переговорів 13 лютого.

Маас не вірить у відмову від Brexit

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) не вірить у те, що Brexit ще можна відвернути. Про це він сказав в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, опублікованому в неділю, 3 лютого. Хоча для нього варіант, за якого Лондон залишився би в ЄС, був би найбільш бажаним, однак європейці не повинні плекати жодних ілюзій, зазначив Маас. "Ймовірність відмови від Brexit украй низька", - наголосив міністр, цитує агентство AFP.

Маас також підтвердив позицію ЄС щодо відмови від перегляду умов виходу Великобританії з союзу. За його словами, вироблена на переговорах угода щодо Brexit є справедливою та результатом компромісу, у тому числі й стосовно питання ірландського кордону. Міністр застеріг, що не можна допустити "жорсткого кордону". "Ми не маємо права ризикувати, щоб конфлікт навколо Північної Ірландії знову розгорівся", - наголосив Маас.