 Тереза Мей вимагає від ЄС нових пропозицій щодо угоди про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2018

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Новини

Тереза Мей вимагає від ЄС нових пропозицій щодо угоди про Brexit

Перемовини з ЄС щодо Brexit зайшли у глухий кут, заявила Тереза Мей. ЄС не приймає план Лондона, а Мей відмовляється "ділити країну навпіл".

Тереза Мей заявила, що перемовини з ЄС щодо Brexit зайшли у глухий кут

Тереза Мей заявила, що перемовини з ЄС щодо Brexit зайшли у глухий кут

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила у п'ятницю, 21 вересня, що Європейський Союз має висунути альтернативні пропозиції щодо відносин з Великобританією після Brexit, аби сторони обговорили їх. Мей також застерегла, що ніколи не погодиться на "поділ" Великобританії.

"Я не зміню результатів референдуму. І я не спричиню поділу моєї країни", - заявила Мей у зверненні за результатами своїх переговорів під час дводенного саміту ЄС у австрійському Зальцбургу, цитує агенція Reuters.

Після зустрічі з лідерами ЄС в Австрії Мей заявила, що ситуація на переговорах зайшла у "глухий кут". Вона додала, що на цій просунутій стадії переговорів "неприйнятно просто відкинути пропозиції іншої сторони, не надавши детального пояснення та своїх пропозицій". Нагадаємо, що лідери ЄС відкинули ключові позиції пропозицій британського уряду щодо відносин Великобританії та ЄС після Brexit.

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Члени парламенту Великобританії мають вибір: або обрати запропонований Терезою Мей варіант угоди з ЄС щодо Brexit, або взагалі не мати жодної угоди, заявила прем'єр-міністерка Великобританії. (17.09.2018)

Британська прем'єр-міністерка Тереза Мей обіцяє дотримуватися свого плану щодо майбутніх відносин з ЄС після Brexit. У Брюсселі кажуть, що переговори треба завершити до середини листопада цього року. (02.09.2018)

Розбіжності між ЄС та Великобританією

У своєму зверненні Мей зазначила, що незважаючи на певний прогрес позиції ЄС і Великобританії залишаються протилежними у двох принципових питаннях.

Перше, це економічні відносини сторін після виходу Великобританії з ЄС. За словами Мей, ЄС запропонував Великобританії два варіанти: залишитися в Європейському економічному просторі та митному союзі, або ж запровадити зону вільної торгівлі з Великобританією, що передбачатиме контроль на її кордоні з ЄС.

Перший варіант видається Великобританії неприйнятним, бо це буде, за словами Мей, "насмішкою над референдумом" щодо Brexit, адже країна так само змушена буде підпорядковуватися правилам ЄС.

Другий варіант ЄС передбачає, що Північна Ірландія залишиться у митному союзі ЄС, а значить буде економічно відмежована від решти Великобританії. Парламент країни одноголосно відхилив таку ідею.

Тереза Мей заявила, що будь-яка угода з ЄС, котра не поважатиме волевиявлення британців на референдумі щодо Brexit, або ж практично ділитиме країну є неприйнятною. У такому випадку вийти з ЄС без "жодної угоди краще, аніж погана угода", заявила Мей.

Лейбористи закликали припинити політичні ігри

Голова Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін заявив, що політичні ігри навколо Brexit мають закінчитися. "Політичні ігри з боку ЄС і нашого уряду мають закінчитися, бо відсутність угоди - це не вихід", - заявив Корбін.

Він назвав стратегію Терези Мей у перемовинах з Європейським Союзом "катастрофою", додавши, що представники Консервативної партії, яку очолює Мей, витрачають більше часу на сварки між собою, аніж на переговори з Брюсселем.

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