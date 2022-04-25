Теплова електростанція (ТЕС)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ТЕС".
На тепловій електростанції тепло, точніше термічна енергія, перетворюється на електричну енергію. Чимало теплових електростанцій (ТЕС) є паровими електростанціями. На деяких електростанціях застосовують замість парової газову турбіну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Повністю відмовитися від вугілля до 2035 року - таку обіцянку дала Україна для захисту клімату. Це означає, що нових ТЕС чи шахт більше не будуватимуть, а старі закриють. Та чи може українська енергетика дозволити собі повністю відмовитися від вугілля і у скільки це обійдеться бюджету?
За те, що американці більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе чимало енергетичних зобов’язань перед Україною. Аби розумно використати це, Україна має виконати низку власних домашніх завдань. Ось п’ять головних проблем вітчизняного енергоринку.
Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". На тлі будь-яких рокіровок в енергополітиці незмінним лишається, що енергоринок України працює на прибутки українських олігархів. Вони заробили мільярдні статки завдяки газу, генерації тепла та електрики. Хто чим володіє?