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Теплова електростанція (ТЕС)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ТЕС".

На тепловій електростанції тепло, точніше термічна енергія, перетворюється на електричну енергію. Чимало теплових електростанцій (ТЕС) є паровими електростанціями. На деяких електростанціях застосовують замість парової газову турбіну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи залишиться ФРН без світла, якщо не буде ні АЕС, ні вугілля, ні газу з РФ

Чи залишиться ФРН без світла, якщо не буде ні АЕС, ні вугілля, ні газу з РФ 25.04.2022

Як забезпечити електрикою країну, що відмовляється від атомної енергії та одночасно скорочує імпорт російських енергоносіїв? Інститут DIW надав докладні розрахунки.
Обстріл Щастя на Луганщині: влада готується евакуювати людей

Обстріл Щастя на Луганщині: влада готується евакуювати людей 22.02.2022

Менше години минуло з відновлення електропостачання в Щасті після вчорашніх обстрілів, як бойовики знову атакували місцеву ТЕС. У разі продовження обстрілів, місцевих можуть евакуювати, повідомив голова Луганської ОДА.
Обстріли Щастя: місто залишилося без води, тепла та світла

Обстріли Щастя: місто залишилося без води, тепла та світла 21.02.2022

Унаслідок обстрілів з боку проросійських збройних формувань місто Щастя на Донбасі залишилося без води, газу та світла. Також обстріли не вщухають у Врубівці, повідомляє глава Луганської ОДА.
В Україну прибуло вугілля зі США за контрактом компанії Ахметова

В Україну прибуло вугілля зі США за контрактом компанії Ахметова 21.11.2021

Через брак вугілля в Україні не працює чверть енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. РФ не постачає енергетичне вугілля, тому Україні довелось замовляти вугілля в США та Колумбії.

На порозі енергокризи? Наскільки стійкою є енергосистема України

На порозі енергокризи? Наскільки стійкою є енергосистема України 19.11.2021

Успішне проходження осінньо-зимового періоду в Україні опинилося під загрозою. Наскільки серйозною є небезпека віялових відключень електроенергії та які шляхи відвернення кризи існують, розбиралась DW.

Відмова від вугілля: чи може Україна собі це дозволити? (17.11.2021) 17.11.2021

Повністю відмовитися від вугілля до 2035 року - таку обіцянку дала Україна для захисту клімату. Це означає, що нових ТЕС чи шахт більше не будуватимуть, а старі закриють. Та чи може українська енергетика дозволити собі повністю відмовитися від вугілля і у скільки це обійдеться бюджету?

Інновація в Чилі: дзеркала замість сонячних батарей (12.11.2021) 12.11.2021

Пустеля Атакама на півночі Чилі має найбільший рівень сонячної радіації на планеті, що робить її ідеальним місцем для першої сонячної теплової електростанції в Південній Америці.

Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (09.11.2021) 09.11.2021

На Кліматичному форумі СОР26 Україна представила свій внесок у боротьбу зі зміною клімату. Йдеться, зокрема, про скорочення викидів СО2. Наскільки амбітні кліматичні цілі України та як планують їх досягати?

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео) 30.07.2021

За те, що США більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. Утім, Київ має виконати і свої домашні завдання. Ось 5 головних проблем енергоринку.

Олігархи, водень, "зелений" тариф: куди дрейфує енергетичний ринок України (29.07.2021) 29.07.2021

За те, що американці більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе чимало енергетичних зобов’язань перед Україною. Аби розумно використати це, Україна має виконати низку власних домашніх завдань. Ось п’ять головних проблем вітчизняного енергоринку.

Вугільні ТЕС України забруднюють повітря найбільше в Європі - дослідження

Вугільні ТЕС України забруднюють повітря найбільше в Європі - дослідження 25.05.2021

За викидами зольного пилу українські електростанції забруднюють повітря більше за країни ЄС, Туреччину і Західні Балкани разом узяті, з'ясували екологи.
Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео)

Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео) 29.04.2021

Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". Попри ці рокіровки енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?

Газ, сонце, водень: як українські олігархи поділили енергетичний ринок (29.04.2021) 29.04.2021

Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". На тлі будь-яких рокіровок в енергополітиці незмінним лишається, що енергоринок України працює на прибутки українських олігархів. Вони заробили мільярдні статки завдяки газу, генерації тепла та електрики. Хто чим володіє?
Чорне золото ЛДНР: хто виграє від продажу вугілля з Донбасу

Чорне золото "ЛДНР": хто виграє від продажу вугілля з Донбасу 10.03.2021

Незалежність від російських поставок вугілля - більше не пріоритет для України. Українські ТЕС купують паливо у Росії за цінами вдвічі вищими, ніж російські компанії платять за імпорт з окупованого Донбасу.  
Забруднення повітря у Києві: що робити зі смогом і заторами (відео)

Забруднення повітря у Києві: що робити зі смогом і заторами (відео) 16.12.2020

За рівнем смертності через забруднення повітря Україна посідає 5 місце у Європі, порахувала ВООЗ. У Києві найбільший забруднювач - транспорт. Чому в КМДА досі немає стратегії, як поліпшити якість повітря у столиці?
Ціна струму: чого чекати українцям? (відео)

Ціна струму: чого чекати українцям? (відео) 20.05.2020

Ціни на струм для населення цього року не підвищуватимуть, запевняє голова уряду України Денис Шмигаль. Але стримувати ціни на електроенергію все одно довго не вдасться. Чому? І до чого тут "зелений" тариф?
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