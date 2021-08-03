Феномен QAnon: наймасштабніша сучасна теорія змови

Серед тих, хто пішов штурмом на Капітолій, було багато прихильників QAnon. Вони вірять у світовий уряд, що викрадає дітей, і вважають Трампа рятівником світу. Хто ці люди і чому їх побільшало під час пандемії?