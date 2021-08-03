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Теорія змови

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Теорія змови".

Теорія змови - спроба пояснити певну подію як наслідок змови групи людей. У цьому випадку говорять ще про "конспірологічну теорію". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Фейкові новини: повінь у Німеччині і міф про 600 мертвих немовлят

Фейкові новини: повінь у Німеччині і міф про 600 мертвих немовлят 03.08.2021

У інтернеті можна знайти фейкові новини про знайдені у постраждалому від повені регіоні 600 тіл загиблих дітей. DW розбиралося, як поширювалася ця та інша дезінформація.

Теорія змови проти науки: чому щеплення від COVID-19 нікого не намагнічує (23.06.2021) 23.06.2021

У соцмережах ширяться відео, як на місце щеплення від COVID-19 прилипають магніти та метали. Це НЕПРАВДА. Чому цим відео антивакцинаторів не можна вірити?

Феномен QAnon: наймасштабніша сучасна теорія змови

Феномен QAnon: наймасштабніша сучасна теорія змови 08.01.2021

Серед тих, хто пішов штурмом на Капітолій, було багато прихильників QAnon. Вони вірять у світовий уряд, що викрадає дітей, і вважають Трампа рятівником світу. Хто ці люди і чому їх побільшало під час пандемії?
Німецький вірусолог розвінчує міфи про коронавірус

Німецький вірусолог розвінчує міфи про коронавірус 21.09.2020

Що один з провідних німецьких вірусологів Гендрік Штреек думає про різного роду міфи та теорії конспірації довкола пандемії, про ковід-дисидентів, а також вакцину від COVID-19? Інтерв'ю DW.
5G: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв'язку? (відео)

5G: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв'язку? (відео) 14.07.2020

Розбудова мережі мобільного зв'язку 5G занепокоїла українців. Понад 25 тисяч громадян підписали петицію, закликаючи владу не запускати цей вид зв'язку. DW з'ясовувала, що таке 5G і чи варто боятися нової технології.
Теорії змови і коронавірус: чому люди не вірять науковцям і владі (відео)

Теорії змови і коронавірус: чому люди не вірять науковцям і владі (відео) 26.05.2020

Теорії змови про те, що коронавірусу не існує, а Білл Гейтс хоче чіпувати людство, нині активно поширюються через соцмережі та під час акцій протесту. Як виникає така конспірологія? І чому люди охоче вірять у змови?

Походження коронавірусу: що міг приховувати Китай?

Походження коронавірусу: що міг приховувати Китай? 09.05.2020

Сенсаційна доповідь розвідувального альянсу "П'ять очей" про природу коронавірусу породила нові версії. Директор музею шпигунства в Берліні Крістофер Нерінґ розповів DW про теорії змови і секретні документи.

Фейки і теорії змови про коронавірус (15.04.2020) 15.04.2020

Коронавірус породив величезну кількість дезінформації та фейків. Найчастіше їх можна зустріти в соцмережах і месенджерах. Хибна інформація та теорії змови поширюються зі швидкістю світла.
Коронавірус, СНІД і чума: чому теорії змови стають вірусними під час пандемій

Коронавірус, СНІД і чума: чому теорії змови стають вірусними під час пандемій 13.03.2020

Поки інтернетом ширяться незліченні чутки про коронавірус, DW вирішила згадати про деякі найбільші теорії змови, що виникали під час пандемій.
В Австрії проходить зустріч таємничого Більдербергського клубу

В Австрії проходить зустріч таємничого Більдербергського клубу 13.06.2015

У Австрії розпочалася одна із найзакритіших зустрічей світової еліти: Більдербергська конференція, яку прихильники конспірологічних теорій називають тіньовим урядом планети.