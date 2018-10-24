Тенденція п'яти років: Українці їдуть працювати до Польщі

Країни Євросоюзу не втрачають популярності серед мігрантів: одні шукають у ЄС політичний притулок, інші приїздять на роботу або навчання. Торік в ЄС було видано 3,1 мільйона дозволів на проживання, як повідомило європейське статистичне агентство Eurostat (Євростат). Це найвищий показник за останнє десятиріччя.

Найбільше дозволів на проживання в ЄС - майже 662 тисячі - отримали українці, обійшовши сирійців (223 тисячі дозволів) та китайців (193 тисяч дозволів). Практично, кожен п'ятий із 3,1 мільйона дозволів у ЄС було видано вихідцю з України. Більшість українців (понад 585 тисяч осіб) отримали дозволи у Польщі, яка 2017 року виявилася лідером з видачі дозволів серед усіх країн ЄС. При цьому у більшості випадків (87 відсотків) Польща надавала їх у зв'язку з працевлаштуванням.

Кількарічна тенденція

Ця тенденція не нова, на що вказують дані Eurostat. Впродовж щонайменше п'яти років українці залишаються лідерами за кількістю виданих нових дозволів на проживання в країнах ЄС (подовження дії старих документів до цієї статистики не входить).

Ще до анексії Криму - у 2013 році - польський напрямок був популярним серед українців. Тоді дозволи на проживання в ЄС отримали 237 тисяч громадян України, з яких 172 тисячі - у Польщі. У 2014 році кількість українців, що отримали дозволи, зросла до 303 тисяч, з яких до Польщі поїхали 247 тисяч. У 2015 році європейські дозволи отримали уже близько 500 тисяч українців, у Польщі з них - 430 тисяч. У 2016 році 589 тисяч українців отримали дозволи на проживання, з яких 512 тисяч - у Польщі.

У лютому 2018 року соціологічна група "Рейтинг" провела опитування серед мешканців Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Луцька, що протягом останніх п'яти років працювали в Польщі. За результатами дослідження, українські заробітчани переважно виконують у Польщі фізичну роботу (77 відсотків) або працюють у сфері послуг (16 відсотків). Лише один відсоток опитаних обіймає у Польщі керівні посади. Три чверті опитаних заявили, що не планують переїжджати до Польщі на постійне місце проживання у найближчі кілька років, але 63 відсотки сказали, що планують поїхати до Польщі знову.

З 2007 року Польща поступово спрощувала процедуру оформлення трудових мігрантів з країн колишнього Радянського Союзу, аби "залатати" нестачу робітників в трудомістких галузях економіки: будівництві, сфері послуг, сільському господарстві. Однак у 2011 році умови прийому сезонних робітників з інших країн було знову ускладнено. З жовтня 2016 року спрощена процедура для сезонних робітників-іноземців у Польщі вже не діяла, однак наприкінці 2017 року міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квециньский заявив, що польський уряд розробляє нові положення соціально-міграційної політики, які повинні полегшити перебування в країні трудових мігрантів, зокрема, з України. З січня 2018 року правила знову спростили - українці, які в'їжджають до Польщі на роботу, мають право звертатися по дозвіл на роботу або декларацію про намір працевлаштувати іноземця, яка дозволяє працевлаштовуватися не більше, ніж на шість місяців на рік.

Точний підрахунок кількості українських працівників у Польщі залишається складною задачею. Складно й розмежувати сфери, у яких вони зайняті в силу процесів натуралізації, прикордонного руху та нелегальної сезонної зайнятості.

Окрім Польщі

Стрімке зростання кількості здобутих українцями дозволів на проживання в країнах ЄС почалося у період між 2009 і 2013 роками - ще до війни на Донбасі і задовго до "безвізу". В цей період кількість наданих українцям дозволів потроїлася.

У 2009 лише 87 тисяч громадян України отримали право жити в країнах ЄС. Тоді такою країною для 45 відсотків українських мігрантів була Італія. Впродовж 2013-2017 років найцікавішими напрямками для українців стали Польща та Чехія. До Чехії у різні роки виїжджали від 12 тисяч до 25 тисяч осіб. Уряд Чехії в січні цього року погодив збільшення квоти на швидке отримання дозволів на роботу працівниками з України. Надалі Чехія видаватиме щороку 19600 таких дозволів. Нині у Чехії вже працюють 70 тисяч громадян України.

Для українських фахівців також і Угорщина спростила видачу дозволу на працевлаштування ще в липні 2016 року. Тоді можна було з будь-якою візою приїхати в країну і безкоштовно отримати дозвіл на роботу за один день. Безвізовий режим ще більше спростив цю процедуру.

Серед інших стабільно популярних країн, куди українці часто їдуть працювати, вчитися і жити: Словаччина, Латвія, Естонія і Болгарія. Окрім того, помітний стрибок зацікавлення спостерігається щодо Литви. Якщо у 2013 році менше 900 українців перебрались до цієї країни, то в 2017 році таких було вже 4725 осіб.