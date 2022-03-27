На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дождь". Телеканал "Дождь" – незалежний російський інформаційний телеканал.

Телеканал "Дождь" є незалежним російським інформаційним телеканалом. Міжнародну увагу телеканал привернув до себе 2011 року під час висвітлення протестів після виборів до Держдуми Росії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.