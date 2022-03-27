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Телеканал "Дождь"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дождь". Телеканал "Дождь" – незалежний російський інформаційний телеканал.

Телеканал "Дождь" є незалежним російським інформаційним телеканалом. Міжнародну увагу телеканал привернув до себе 2011 року під час висвітлення протестів після виборів до Держдуми Росії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський про переговори з РФ: Україна готова на нейтралітет за двох умов

Зеленський про переговори з РФ: Україна готова на нейтралітет за двох умов 27.03.2022

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю групі російських журналістів, у якому прокоментував вимоги Росії до України.
Російський телеканал Дождь тимчасово призупиняє роботу

Російський телеканал "Дождь" тимчасово призупиняє роботу 03.03.2022

Російський телеканал "Дождь" тимчасово зупиняє роботу, заявила в ефірі гендиректорка Наталя Синдєєва. Це стосується ефіру, трансляцій у YouTube та соціальних мережах.
Колишні в'язні розповіли Дождю про знущання у колонії над Навальним

Колишні в'язні розповіли "Дождю" про знущання у колонії над Навальним 04.11.2021

Згідно з розповіддю колишніх в'язнів колонії, де сидить Навальний, там він перебуває у повній ізоляції і піддається усілякому психологічному знущанню.

У Москві затримують журналістів, які підтримують Дождь

У Москві затримують журналістів, які підтримують "Дождь" 21.08.2021

Учасники одиночних пікетів перед будівлею ФСБ у Москві протестують проти визнання "іноагентамі" телеканалу "Дождь" та видання "Важные истории".
У Мінську затримано трьох журналістів телеканалу Дождь

У Мінську затримано трьох журналістів телеканалу "Дождь" 09.08.2020

У Мінську люди в цивільному затримали й відвели в невідомому напрямку двох кореспондентів і оператора російського телеканалу "Дождь". Відео затримання опубліковано в інтернеті білоруськими ЗМІ.
Ксенія Собчак - ідеальна опозиційна кандидатка для Путіна?

Ксенія Собчак - ідеальна опозиційна кандидатка для Путіна? 19.10.2017

Журналістка та колишня телезірка Ксенія Собчак готова конкурувати з Володимиром Путіним на виборах президента Росії в 2018 році. Хто вона - обличчя опозиції чи підтримуваний Кремлем критик?
Друзі Путіна: що спільного в компанії Роснефть з тамбовською мафією

"Друзі Путіна": що спільного в компанії "Роснефть" з тамбовською мафією 28.08.2017

Поки в Німеччині критикують екс-канцлера Шредера за намір працювати на підсанкційну "Роснефть", ЗМІ пролили світло на ще одну деталь: можливі зв'язки екс-глави компанії Едуарда Худайнатова з "тамбовською мафією".

Cвобода преси в Україні: чотири найбільші проблеми за останній рік (03.05.2017) 03.05.2017

За рік, що минув, ситуація зі свободою ЗМІ в Україні в цілому стала кращою. Водночас виникли й серйозні проблеми, які Київ досі не вирішив. DW підсумувала втрати останніх 12 місяців.
Заборона Дождя в Україні: що думають в Європі

Заборона "Дождя" в Україні: що думають в Європі 13.01.2017

За місяць російський телеканал "Дождь" припинить мовлення в Україні. "Репортери без кордонів" і Німецький союз журналістів назвали його заборону серйозним порушенням свободи ЗМІ.
В Україні заборонили російський телеканал Дождь

В Україні заборонили російський телеканал "Дождь" 12.01.2017

Причиною рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення стало те, що "Дождь" показував карту Росії включно із Кримом.
Затримана в ДНР знімальна група телеканалу Дождь повернулася в Росію

Затримана в "ДНР" знімальна група телеканалу "Дождь" повернулася в Росію 26.11.2016

Знімальна група телеканалу "Дождь", яка напередодні була затримана у так званій "ДНР", повернулася в Росію.
У Донецьку зникла знімальна група телеканалу Дождь

У Донецьку зникла знімальна група телеканалу "Дождь" 25.11.2016

Кореспонденти російського телеканалу "Дождь" Сергій Єрженков та Василь Полонський не виходять на зв'язок. Перед зникненням вони встигли повідомити, що затримані "міністерством держбезпеки" самопроголошеної "ДНР".
Ходорковський: Працювати в Україні я не можу

Ходорковський: Працювати в Україні я не можу 29.07.2015

В інтерв’ю "Дождю" Михайло Ходорковський заявив, що бажає Україні "успіхів, щоб вона показала гідний приклад Росії". Він також сказав, що ніколи не буде "закликати карати" РФ.
Російський журналіст: офіцери РФ вже розквартировуються в Донецьку

Російський журналіст: офіцери РФ вже розквартировуються в Донецьку 31.08.2014

Російські війська вже в Донецьку. Про це у Фейсбуці написав журналіст телекомпанії "Дождь" Тимур Олевський. В українському РНБО цей факт не виключають.
ЗМІ: У Москві померла Валерія Новодворська

ЗМІ: У Москві померла Валерія Новодворська 12.07.2014

В одній з московських клінік зненацька померла відома російська опозиціонерка, дисдентка та політична діячка Валерія Новодворська, повідомляють ЗМІ. Причиною смерті став інфекційно-токсичний шок.
GMF-2014: Соцмережі в Україні - вірні друзі чи дезінформатори?

GMF-2014: Соцмережі в Україні - вірні друзі чи дезінформатори? 03.07.2014

У розпал кризи в Україні невпинно зростає вплив соціальних мереж. Чи варто розраховувати на них як на надійне джерело інформації? Відповідь шукали учасники Global Media Forum.
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