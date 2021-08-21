 У Москві затримують журналістів, які підтримують ″Дождь″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2021

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Новини

У Москві затримують журналістів, які підтримують "Дождь"

Учасники одиночних пікетів перед будівлею ФСБ у Москві протестують проти визнання "іноагентамі" телеканалу "Дождь" та видання "Важные истории".

Будівля ФСБ у Москві

Будівля ФСБ у Москві

У Москві поліція затримала цілу низку журналістів на акції проти надання ЗМІ статусу "іноземних агентів". Одиночні пікети проводилися в суботу, 21 серпня, біля будівлі ФСБ на Луб'янці.

Були затримані, зокрема, кореспондентка видання The Bell Юлія Старостіна, авторка подкасту "Норм" Дарина Черкутдінова, журналістка телеканалу "Дождь", наречена заарештованого Івана Сафронова Ксенія Миронова, колишня журналістка видання "Проект" Софія Гройсман, головний редактор відеопроєкту ROMB Андрій Ковальов, співробітник RT Ілля Васюнін, журналіст Андрій Бабицький, журналістка видання "Такие дела" Лариса Жукова та інші.

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Ненадовго силовики затримали також журналіста Олександра Горохова, який всього кілька секунд встиг простояти, тримаючи в руках плакат "Вільна журналістика, а не ось це от усе". Його не стали заводити в автозак і відпустили, попередивши про штраф. У медіа-фахівця Олександра Музалевського зажадали прибрати плакат з написом "Ми Дождь під ногами майора", тому що у нього не виявилося завіреної копії паспорта.

Поліцейські фотографують паспорти пікетників. Деяких з них звинуватили в недотриманні необхідної при проведенні одиночних пікетів дистанції в 50 метрів.  За інформацією телеканалу "Дождь", затриманих журналістів відправили в відділок поліції "Міщанський".

Напередодні міністерство юстиції РФ внесло телеканал "Дождь" і видання "Важные истории" в реєстр ЗМІ, що виконують функції "іноагентів".

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