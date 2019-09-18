Тегеран: Нові санкції США спрямовані на обмеження доступу до їжі та ліків

Нові санкції проти Тегерана, які нпередодні запровадили Сполучені Штати, є неприйнятними та небезпечними, заявив у суботу, 21 вересня, міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф.

"Це ознака відчаю США. (...) Коли вони неодноразово накладають санкції на одну й ту саму інституцію, це означає, що їхня спроба поставити іранську націю на коліна за допомогою "максимальному тиску" провалилася", - заявив Заріф після прибуття до Нью-Йорка для участі в Генеральній асамблеї ООН, цитує агенція новин Reuters.

Заріф наголосив, що ці санкції є "небезпечними і неприйнятними як спроба блокування (...) іранському народу доступу до їжі та ліків".

Крім того, у соціальних мережах з'явилися повідомлення про ймовірну кібератаку на низку іранських серверів та веб-сайтів, зокрема, деяких нафтохімічних компаній. Офіційних коментарів з цього приводу не було. Місцеві жителі стверджують, що ця ймовірна атака не вплинула на їхній доступ до мережі.

США 20 вересня оголосили про запровадження нових санкцій проти Ірану. Під обмеження в рамках протидії тероризму потрапили Центральний банк Ірану, Національний фонд розвитку країни та компанія Etemad Tejarate Pars Co.

Згідно з твердженнями міністерства фінансів США, Центральний банк Ірану постачав мільярдами доларів Корпус вартових ісламської революції (КВІР), елітний спецпідрозділ КВІР "Кодс", і близький до них ліванський шиїтський ісламістський рух "Хезболла".

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня безпілотники атакували нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco. Внаслідок нападів добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився на 5,7 мільйона барелів, тобто більш ніж наполовину. Відповідальність за атаки на ці об'єкти взяли на себе єменські хусити.

Однак держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за атаки на Іран. Марк Еспер напередодні також заявив, що все вказує на відповідальність Тегерана за напади.

Раніше хусити неодноразово обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотники, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або виготовлені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів.