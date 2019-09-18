 Тегеран: Нові санкції США спрямовані на обмеження доступу до їжі та ліків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Тегеран: Нові санкції США спрямовані на обмеження доступу до їжі та ліків

Нові санкції США проти Ірану - неприйнятні, бо спрямовані на обмеження доступу до їжі та ліків, заявив глава МЗС країни Джавад Заріф. Санкції ввели після атаки дронів на нафтопереробні комплекси у Саудівській Аравії.

Нові санкції США проти Ірану спрямовані на доступ до їжі і ліків, заявив глава МЗС Ірану Джавад Заріф

Нові санкції США проти Ірану спрямовані на доступ до їжі і ліків, заявив глава МЗС Ірану Джавад Заріф

Нові санкції проти Тегерана, які нпередодні запровадили Сполучені Штати, є неприйнятними та небезпечними, заявив у суботу, 21 вересня, міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф.

"Це ознака відчаю США. (...) Коли вони неодноразово накладають санкції на одну й ту саму інституцію, це означає, що їхня спроба поставити іранську націю на коліна за допомогою "максимальному тиску" провалилася", - заявив Заріф після прибуття до Нью-Йорка для участі в Генеральній асамблеї ООН, цитує агенція новин Reuters.

Заріф наголосив, що ці санкції є "небезпечними і неприйнятними як спроба блокування (...) іранському народу доступу до їжі та ліків".

Крім того,  у соціальних мережах з'явилися повідомлення про ймовірну кібератаку на низку іранських серверів та веб-сайтів, зокрема, деяких нафтохімічних компаній. Офіційних коментарів з цього приводу не було. Місцеві жителі стверджують, що ця ймовірна атака не вплинула на їхній доступ до мережі.

DW.COM

Вашингтон запровадив санкції проти мережі із продажу іранської нафти, яку нібито контролює "Корпус вартових ісламської революції". Держдеп обіцяє винагороду за дані щодо фінансування цього військового формування. (04.09.2019)

Через атаку безпілотників на нафтопереробні потужності компанії Saudi Aramco обсяги добового видобутку нафти в Саудівській Аравії скоротилися на 5,7 мільйона барелів. США звинуватили в нападі Іран. (15.09.2019)

США оголосили про перекидання військ до Саудівської Аравії після нападу на нафтову компанію королівства. Однак у Вашингтоні поки що не кажуть, скільки солдатів передислокують до цієї країни. (21.09.2019)

США 20 вересня оголосили про запровадження нових санкцій проти Ірану. Під обмеження в рамках протидії тероризму потрапили Центральний банк Ірану, Національний фонд розвитку країни та компанія Etemad Tejarate Pars Co.

Згідно з твердженнями міністерства фінансів США, Центральний банк Ірану постачав мільярдами доларів Корпус вартових ісламської революції (КВІР), елітний спецпідрозділ КВІР "Кодс", і близький до них ліванський шиїтський ісламістський рух "Хезболла".

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня безпілотники атакували нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco. Внаслідок нападів добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився на 5,7 мільйона барелів, тобто більш ніж наполовину. Відповідальність за атаки на ці об'єкти взяли на себе єменські хусити.

Однак держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за атаки на Іран. Марк Еспер напередодні також заявив, що все вказує на відповідальність Тегерана за напади.

Раніше хусити неодноразово обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотники, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або виготовлені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів. 

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Також за темою

U.S. President Donald Trump Holds Campaign Rally in North Carolina

Трамп оголосив, що США посилять санкції проти Ірану 18.09.2019

Президент США Дональд Трамп вирішив посилити санкції щодо Тегерана. Тим часом Саудівська Аравія звинуватила Іран в організації обстрілів нафтопереробних заводів.

Iran | Mohammad Javad Zarif

Тегеран готовий до "третього кроку" зі скорочення зобов'язань за ядерною угодою 03.08.2019

Якщо ядерної угоди з Іраном не дотримуватимуться усі сторони в повному обсязі, Тегеран й надалі зніматиме з себе зобов'язання за нею, заявив очільник МЗС країни Джавад Заріф.

Nicaragua - Javad Zarif, der iranische Außenminister

Вашингтон запровадив санкції проти очільника іранського МЗС Заріфа 01.08.2019

Американські санкції передбачають заморожування активів міністра закордонних справ Ірану у США. зазначив, що ці заходи не матимуть ефекту.

Реклама

Докладно

Віталій Кличко та Володимир Зеленський

Титульний бій мера Віталія Кличка

Як справжній чемпіон, Віталій Кличко готовий поборотися за свій статус мера Києва, пише Сергій Руденко.  

Транзит російського газу Україною

Коболєв навів тарифи на довготривалий транзит газу з РФ

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв відкинув можливість транзиту російського газу без жодного контракту.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  