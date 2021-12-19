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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тайфун". Тайфун - ураган руйнівної сили.
Тайфун - це ураган руйнівної сили в південно-східній Азії та в тропічних широтах західної частини Тихоо океану. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.