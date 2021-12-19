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Тайфун

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тайфун". Тайфун - ураган руйнівної сили.

Тайфун - це ураган руйнівної сили в південно-східній Азії та в тропічних широтах західної частини Тихоо океану. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На Філіппінах зростає кількість жертв тайфуну Рей

На Філіппінах зростає кількість жертв тайфуну "Рей" 19.12.2021

Внаслідок тайфуну "Рей" на Філіппінах загинули 140 людей, майже 500 тисяч були змушені полишити свої домівки в пошуках порятунку. Тайфун є одним із найпотужніших за останні десять років.
Супертайфун Рей на Філіппінах: понад 30 жертв

Супертайфун "Рей" на Філіппінах: понад 30 жертв 18.12.2021

Тайфун "Рей" на Філіппінах забрав десятки життів. Понад 300 тисяч людей залишили свої домівки у пошуках порятунку. Тайфун назвали одним із найпотужніших на островах за останні 10 років.

Кім Чен Ин заявив про проблеми з їжею у Північній Кореї

Кім Чен Ин заявив про проблеми з їжею у Північній Кореї 16.06.2021

Торішні тайфуни та пандемія коронавірусу спричинили негативні наслідки для північнокорейської економіки. Лідер країни Кім Чен Ин закликав чиновників врегулювати цю ситуацію.
Тайфун Гоні обрушився на Філіпіни: семеро загиблих

Тайфун "Гоні" обрушився на Філіпіни: семеро загиблих 01.11.2020

На Філіппіни обрушився супертайфун "Гоні", який уже забрав життя сімох осіб. Майже мільйон людей евакуйовано.
Тайфун Хайшен обрушився на Південну Корею і Японію

Тайфун "Хайшен" обрушився на Південну Корею і Японію 07.09.2020

Тайфун "Хайшен" спустошив частину території Південної Кореї і Японії. Це вже другий тайфун, який вразив дві країни протягом тижня. Тепер він просувається до Північної Кореї.
Тайфун Хагібіс в Японії: кількість загиблих сягнула 66

Тайфун "Хагібіс" в Японії: кількість загиблих сягнула 66 15.10.2019

Ще сотні осіб внаслідок дії потужного тайфуну "Хагібіс" в Японії травмовані, а тисячі переміщені до тимчасових таборів.
Наслідки тайфуну Хагібіс у Японії: понад 30 загиблих

Наслідки тайфуну "Хагібіс" у Японії: понад 30 загиблих 13.10.2019

Потужні пориви вітру разом з сильними опадами та спричиненими цим повенями призвели до щонайменше 31 смерті. Ще 14 осіб вважаються зниклими безвісти. ЗМІ повідомляють про близько 190 поранених.
Тайфун в Японії: кількість загиблих збільшується

Тайфун в Японії: кількість загиблих збільшується 13.10.2019

Кількість загиблих внаслідок негоди в Японії сягнула понад два десятки людей. Тайфун "Хагібіс" спричинив значні руйнування.
Жертвами тайфуну Хагібіс в Японії стало двоє людей, ще 10 осіб зникли безвісти

Жертвами тайфуну "Хагібіс" в Японії стало двоє людей, ще 10 осіб зникли безвісти 12.10.2019

Понад 4,4 мільйона людей змушені евакуюватися через тайфун "Хагібіс", що став найпотужнішим у Японії за останні 60 років.
У Японії вирує найпотужніший за останні 60 років тайфун - одна особа загинула

У Японії вирує найпотужніший за останні 60 років тайфун - одна особа загинула 12.10.2019

Внаслідок негоди в Японії вже загинула щонайменше одна людина та були травмовані п'ятеро. В деяких містах через тайфун "Хагібіс" затоплені райони.
Руйнівні наслідки тайфуну Лекіма (фоторепортаж)

Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма" (фоторепортаж) 12.08.2019

Над східними регіонами Китаю пронісся тайфун "Лекіма": понад мільйон людей довелось евакуювати, десятки загиблих.
Руйнівні наслідки тайфуну Лекіма

Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма" 12.08.2019

Над східними регіонами Китаю пронісся тайфун "Лекіма": понад мільйон людей довелось евакуювати, десятки загиблих.
На Китай налетів тайфун Лекіма: 18 осіб загинули

На Китай налетів тайфун "Лекіма": 18 осіб загинули 10.08.2019

Унаслідок тайфуну "Лекіма" на сході Китаю загинули 18 людей і ще 14 зникли безвісти. Крім того, понад мільйон осіб були евакуйовані, в аеропортах скасовані сотні рейсів.
Число жертв потужного тайфуну в Азії зростає - перші жертви в Китаї

Число жертв потужного тайфуну в Азії зростає - перші жертви в Китаї 17.09.2018

Буревій "Мангкхут" забрав життя чотирьох людей у Китаї та паралізував Гонконг. На Філіппінах число жертв може досягти 100.
Тайфун на Філіппінах забрав десятки життів

Тайфун на Філіппінах забрав десятки життів 16.09.2018

Через зсуви ґрунту та негоду на Філіппінах загинули щонайменше 64 людини. До удару тайфуну готується Китай.

Потужний тайфун на Філіппінах: кількість загиблих зростає

Потужний тайфун на Філіппінах: кількість загиблих зростає 15.09.2018

Щонайменше 12 людей загинули через тайфун "Мангкхут" на Філіппінах. Кількість жертв може зрости, повідомила влада.
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