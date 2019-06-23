Таблетки для захисту від ВІЛ: коли їх виписують в Німеччині

З 1 вересня жителі Німеччини можуть отримати препарат для захисту від ВІЛ за державною медичною страховкою. Поки таблетки ПрЕП (передекспозиційна профілактика) не оплачували німецькі лікарняні каси, в країні за неофіційними даними їх уже приймали близько 10 тисяч людей. Через те що ліки були дорогими, багато хто неофіційно замовляв препарат з інших країн і не завжди приймав його під наглядом лікаря. Тепер ситуація зміниться.

Кому виписують ПрЕП передусім?

До групи ризику інфікування ВІЛ належать чоловіки, що практикують секс із чоловіками, люди, які вживають ін'єкційні наркотики, партнери ВІЛ-позитивних людей, які ще не почали терапію, а також ті, хто має незахищений секс. Теоретично рецепт на ПрЕП може просити кожен, але остаточне рішення ухвалює лікар: він оцінює ризик зараження у конкретного пацієнта. Страховій компанії невигідно оплачувати препарат усім охочим.

Таблетки можуть захистити від ВІЛ?

Доконтактна профілактика не гарантує стовідсоткового захисту від ВІЛ, але її ефективність можна порівняти з презервативами (за даними досліджень, ризик зараження в разі щоденного прийому - менше 1 відсотка). При цьому варто пам'ятати, що препарат не захищає від інших захворювань, що передаються статевим шляхом. "Чарівної таблетки не існує. Але ПрЕп - дуже дієвий засіб. Можна захиститися від ВІЛ, якщо регулярно приймати цей медикамент. Це науково доведено", - запевнив в інтерв'ю DW Гольґер Віхт (Holger Wicht) з німецької некомерційної організації допомоги хворим на СНІД Deutsche AIDS Hilfe . Таблетки захищають у всіх ситуаціях, коли можна заразитися на ВІЛ: незахищеному статевому акті, прийомі ін'єкційних наркотиків, медичних процедурах.

Чому ця профілактика ВІЛ стала безкоштовною тільки зараз?

Раніше в Німеччині на ринку був тільки один запатентований препарат Truvada, за який охочим його приймати доводилося платити понад 800 євро на місяць (плюс постійний контроль лікарів). Страхові компанії за нього не платили. На думку джерел DW, враховуючи невелику собівартість і недороге виробництво ціна була завищена в десятки разів. Зрозуміло, що за такі гроші препарат офіційно могли собі дозволити лише одиниці. 2018 року дія його патенту закінчилася, і на німецькому ринку з'явилися дженерики вартістю 30-50 євро, яку тепер покривають страхові компанії.

"Кілька років тому я вперше почув про ПрЕП. Тоді мене консультували в клініці, що спеціалізується на ВІЛ. Доктор сказав мені, що може офіційно виписати рецепт на Truvada за 820 євро або я повинен сам дізнатися на одному сайті, як замовити ПрЕП за прийнятною ціною з-за кордону. Безпосередньо доставка з Азії до Німеччини була неможлива через патентний захист, але ніщо не забороняло замовити препарат до Лондона, а потім переслати його сюди", - розповів в інтерв'ю DW Сергій Губанов з Берліна. Чоловік приймає ліки з 2017 року з перервами. У вересні він отримав офіційний рецепт і тепер повинен платити тільки по 10 євро що три місяці.

Як можна отримати таблетки доконтактної профілактики?

Щоб отримати ліки, потрібно звернутися не до звичайного терапевта, а до фахівця з ВІЛ (повний список таких лікарів в Німеччині можна знайти на сайті профоб'єднання dagnä). Після того як доктор оцінить усі ризики, пацієнт повинен здати аналізи на ВІЛ, венеричні захворювання, гепатит B і перевірити роботу нирок. Зазвичай після першої консультації ПрЕП виписують тільки на один місяць і запрошують на повторний прийом для контрольної здачі аналізів. Якщо пацієнта все влаштовує, наступного разу потрібно з'явитися у лікаря через три місяці. Існують дві схеми прийому: постійна і в конкретній ситуації.

"Медикамент практично немає побічних ефектів. Більшість з ними не стикається або переносить в легкій формі. На початку можуть бути головні болі, нудота або проблеми з шлунково-кишковим трактом, але зазвичай це минає саме собою. Якщо скарги залишаються, їх можна підкоригувати іншими ліками. Але взагалі цей препарат був обраний для профілактики ВІЛ, тому що він добре переноситься ", - пояснив Гольґер Віхт. Крім того, дія ліків не знижується під час прийому алкоголю або наркотиків.

Чому профілактика ВІЛ - це вигідно?

За прогнозами, до 2030 року в Німеччині можуть запобігти 21 тисячі заражень. Для системи охорони здоров'я Німеччини ПрЕП - дуже вигідна інвестиція. Зараз ВІЛ-позитивні люди отримують терапію вартістю близько 20 тисяч євро на місяць. Тому препарат для профілактики за 30-50 євро на місяць може скоротити не тільки число заражень, а й подальші витрати. Таблетки використовуються у Франції, Великобританії, Норвегії та США. Досвід цих країн підтверджує німецькі прогнози.

Важливо, щоб групи ризику почувалися захищено, якщо будуть дотримуватися всіх інструкцій. Поки ПрЕП - єдина альтернатива, яка діє незалежно від сексуальної поведінки. "Що змінилося під час прийому ПрЕП? Насправді, нічого: я не став більше або менше займатися сексом, не почав раптом вживати ін'єкційні наркотики - для мене це неприйнятний варіант. Але коли я здавав тест, раніше мені було тривожно і трохи страшно, хоч з ВІЛ і можна жити. Зараз я став більш спокійним і розслабленим. Мені стало легше жити", - каже Сергій.