 Таблетки для захисту від ВІЛ: коли їх виписують в Німеччині | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 08.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Таблетки для захисту від ВІЛ: коли їх виписують в Німеччині

DW з'ясувала, як у Німеччині можна отримати препарат доконтактної профілактики ВІЛ та чому виписати його можуть не всім.

Медикамент для профілактики ВІЛ у Німеччині тепер оплачує страховка

Медикамент для профілактики ВІЛ у Німеччині тепер оплачує страховка

З 1 вересня жителі Німеччини можуть отримати препарат для захисту від ВІЛ за державною медичною страховкою. Поки таблетки ПрЕП (передекспозиційна профілактика) не оплачували німецькі лікарняні каси, в країні за неофіційними даними їх уже приймали близько 10 тисяч людей. Через те що ліки були дорогими, багато хто неофіційно замовляв препарат з інших країн і не завжди приймав його під наглядом лікаря. Тепер ситуація зміниться.

Кому виписують ПрЕП передусім?

До групи ризику інфікування ВІЛ належать чоловіки, що практикують секс із чоловіками, люди, які вживають ін'єкційні наркотики, партнери ВІЛ-позитивних людей, які ще не почали терапію, а також ті, хто має незахищений секс. Теоретично рецепт на ПрЕП може просити кожен, але остаточне рішення ухвалює лікар: він оцінює ризик зараження у конкретного пацієнта. Страховій компанії невигідно оплачувати препарат усім охочим.

DW.COM

Кількість ВІЛ-інфікованих у Східній Європі, у тому числі в Україні, з 2010 року зросла майже на третину. Водночас у світі дедалі менше людей помирають від вірусу імунодефіциту, повідомляють в ООН. (16.07.2019)

Після трансплантації стовбурових клітин лікарям у Великобританії вдалося досягти тривалої ремісії у пацієнта з ВІЛ. Це - другий відомий випадок в історії боротьби з хворобою. (05.03.2019)

Ще наприкінці 1980-х років у ФРН почали впроваджувати програми зменшення шкоди від ВІЛ-інфекції, а держава з самого початку почала активно співпрацювати з благодійними і некомерційними організаціями. (01.12.2015)

Медичне страхування за кошт роботодавця з одночасним зменшенням податків пообіцяла Юлія Тимошенко. Уляна Супрун назвала це "популістським міфом" і навела приклад Німеччини. То як саме працює медичне страхування у ФРН? (14.03.2019)

У Німеччині зафіксовані рекордні показники нових інфікувань сифілісом з моменту запровадження обов'язкової звітності в 2001 році. (19.08.2016)

Таблетки можуть захистити від ВІЛ?

Доконтактна профілактика не гарантує стовідсоткового захисту від ВІЛ, але її ефективність можна порівняти з презервативами (за даними досліджень, ризик зараження в разі щоденного прийому - менше 1 відсотка). При цьому варто пам'ятати, що препарат не захищає від інших захворювань, що передаються статевим шляхом. "Чарівної таблетки не існує. Але ПрЕп - дуже дієвий засіб. Можна захиститися від ВІЛ, якщо регулярно приймати цей медикамент. Це науково доведено", - запевнив в інтерв'ю DW Гольґер Віхт (Holger Wicht) з німецької некомерційної організації допомоги хворим на СНІД Deutsche AIDS Hilfe . Таблетки захищають у всіх ситуаціях, коли можна заразитися на ВІЛ: незахищеному статевому акті, прийомі ін'єкційних наркотиків, медичних процедурах.

Чому ця профілактика ВІЛ стала безкоштовною тільки зараз?

Раніше в Німеччині на ринку був тільки один запатентований препарат Truvada, за який охочим його приймати доводилося платити понад 800 євро на місяць (плюс постійний контроль лікарів). Страхові компанії за нього не платили. На думку джерел DW, враховуючи невелику собівартість і недороге виробництво ціна була завищена в десятки разів. Зрозуміло, що за такі гроші препарат офіційно могли собі дозволити лише одиниці. 2018 року дія його патенту закінчилася, і на німецькому ринку з'явилися дженерики вартістю 30-50 євро, яку тепер покривають страхові компанії.

Infografik Karte HIV weltweit UK

"Кілька років тому я вперше почув про ПрЕП. Тоді мене консультували в клініці, що спеціалізується на ВІЛ. Доктор сказав мені, що може офіційно виписати рецепт на Truvada за 820 євро або я повинен сам дізнатися на одному сайті, як замовити ПрЕП за прийнятною ціною з-за кордону. Безпосередньо доставка з Азії до Німеччини була неможлива через патентний захист, але ніщо не забороняло замовити препарат до Лондона, а потім переслати його сюди", - розповів в інтерв'ю DW Сергій Губанов з Берліна. Чоловік приймає ліки з 2017 року з перервами. У вересні він отримав офіційний рецепт і тепер повинен платити тільки по 10 євро що три місяці.

Як можна отримати таблетки доконтактної профілактики?

Щоб отримати ліки, потрібно звернутися не до звичайного терапевта, а до фахівця з ВІЛ (повний список таких лікарів в Німеччині можна знайти на сайті профоб'єднання dagnä). Після того як доктор оцінить усі ризики, пацієнт повинен здати аналізи на ВІЛ, венеричні захворювання, гепатит B і перевірити роботу нирок. Зазвичай після першої консультації ПрЕП виписують тільки на один місяць і запрошують на повторний прийом для контрольної здачі аналізів. Якщо пацієнта все влаштовує, наступного разу потрібно з'явитися у лікаря через три місяці. Існують дві схеми прийому: постійна і в конкретній ситуації.

"Медикамент практично немає побічних ефектів. Більшість з ними не стикається або переносить в легкій формі. На початку можуть бути головні болі, нудота або проблеми з шлунково-кишковим трактом, але зазвичай це минає саме собою. Якщо скарги залишаються, їх можна підкоригувати іншими ліками. Але взагалі цей препарат був обраний для профілактики ВІЛ, тому що він добре переноситься ", - пояснив Гольґер Віхт. Крім того, дія ліків не знижується під час прийому алкоголю або наркотиків.

Чому профілактика ВІЛ - це вигідно?

За прогнозами, до 2030 року в Німеччині можуть запобігти 21 тисячі заражень. Для системи охорони здоров'я Німеччини ПрЕП - дуже вигідна інвестиція. Зараз ВІЛ-позитивні люди отримують терапію вартістю близько 20 тисяч євро на місяць. Тому препарат для профілактики за 30-50 євро на місяць може скоротити не тільки число заражень, а й подальші витрати. Таблетки використовуються у Франції, Великобританії, Норвегії та США. Досвід цих країн підтверджує німецькі прогнози.

Важливо, щоб групи ризику почувалися захищено, якщо будуть дотримуватися всіх інструкцій. Поки ПрЕП - єдина альтернатива, яка діє незалежно від сексуальної поведінки. "Що змінилося під час прийому ПрЕП? Насправді, нічого: я не став більше або менше займатися сексом, не почав раптом вживати ін'єкційні наркотики - для мене це неприйнятний варіант. Але коли я здавав тест, раніше мені було тривожно і трохи страшно, хоч з ВІЛ і можна жити. Зараз я став більш спокійним і розслабленим. Мені стало легше жити", - каже Сергій.

  • Кончита Вурст

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Кончита Вурст

    Співачка з Австрії Кончита Вурст, яка 2014 року сенсаційно перемогла на "Євробаченні", у квітні 2018 року заявила про свій ВІЛ-позитивний статус. Це сталось після того, як її колишній партнер пригрозив оприлюднити цю інформацію. Кончита заявила, що таким чином хоче надати іншим сміливості і зробити крок проти стигматизації людей, які мають позитивний ВІЛ-статус.

  • Фредді Мерк'юрі

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Фредді Мерк'юрі

    Однією з перших і найбільш знаменитих жертв ВІЛ-інфекції став британський співак перського походження, автор пісень, вокаліст рок-групи Queen Фредді Мерк'юрі. Він помер в 1991 році у віці 45 років у самому розквіті творчих сил. Всього лише за день до смерті він оголосив про те, що хворий на СНІД.

  • Рудольф Нурієв

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Рудольф Нурієв

    Відомий радянський і британський артист балету Рудольф Нурієв попросив у 1961 році під час гастролей трупи Ленінградського театру опери та балету в Парижі політичного притулку. На Заході він прожив трохи більше 30 років. Нурієв помер від СНІДу 6 січня 1993 у віці 54 років. Багато років танцюрист приховував і спростовував чутки про свою хворобу.

  • Андреас Люндстедт

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Андреас Люндстедт

    Шведський музикант відомий не тільки на своїй батьківщині, але і в Європі. Він заснував поп-групу Alcazar, довгий час був її головним солістом. У 2007 році він публічно визнав, що є ВІЛ-позитивним. Відкриту заяву Люндстедта зустріли з великим схваленням представники світу політики і шоу-бізнесу.

  • Енді Белл

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Енді Белл

    Іншим музикантом, який заявив про свій статус ВІЛ-інфікованого, став учасник групи Erasure Енді Белл. Англієць зробив свою публічну заяву в 2004 році, хоча діагноз був поставлений за 6 років до цього. Відомо, що музикант робить пожертви на освіту і дослідження в галузі ВІЛ-інфекції.

  • Мері Фішер

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Мері Фішер

    Американська фотографиня і письменниця Мері Фішер, яка відкрито заявила про свій позитивний ВІЛ-статус, з 2006 року є послом доброї волі Програми ООН з питань ВІЛ та СНІДу (ЮНЕЙДС). Вона очолює власний фонд, присвячений дослідженням і просвіті в цій галузі.

  • Ірвін Меджик Джонсон

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Ірвін "Меджик" Джонсон

    ВІЛ-інфікованих людей чимало і серед успішних спортсменів. Ірвін "Меджик" Джонсон - один з найвідоміших баскетболістів за всю історію американської ліги НБА. Своїм зізнанням він перевернув міфи й стереопити про те, що на ВІЛ можуть заразитися лише наркомани і гомосексуали. Колишній баскетболіст опікується просвітницькою і благодійною діяльністю для таких же ВІЛ-інфікованих людей, як і він.

  • Томмі Моррісон

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Томмі Моррісон

    Колишній боксер-важковаговик, що знявся у фільмі "Роккі 5" разом з Сільвестром Сталлоне, помер 1 вересня 2013 року в віці 44 років, імовірно, від СНІДу. Спортсмен заразився на ВІЛ майже 20 років до цього, але довгий час не хотів у це вірити, відмовляючись від терапії.

  • Грег Луганіс

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Грег Луганіс

    Американець Грег Луганіс - один з найкращих стрибунів у воду, чотириразовий переможець Олімпіади і п'ятиразовий чемпіон світу. Він дізнався про свій позитивний ВІЛ-статус 1988 року, але продовжив участь у великому спорті, вигравши ще дві олімпійські золоті медалі. Однак Луганіс знайшов в собі сили публічно зізнатися, що він ВІЛ-позитивний, лише в 1995 році, коли вийшла у світ його автобіографія.

  • Надя Бенайсса

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Надя Бенайсса

    Німецька співачка Надя Бенайсса здобула популярність через виступи в поп-групі No Angels. У 2010 році Надя залишила групу після того, як була засуджена до двох років умовно за те, що заразила сексуального партнера ВІЛ. Співачка виховує доньку, яка народилася в 1999 році. Під час вагітності у Наді був виявлений ВІЛ. Сьогодні вона живе звичайним життям і бере участь в проектах із боротьби зі СНІДом.

  • Чарлі Шин

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Чарлі Шин

    Американський актор Чарлі Шин відомий численними скандалами в особистому та публічному житті, зокрема й через зловживання наркотиками. 17 листопада 2015 року Чарлі Шин зізнався, що заражений ВІЛ. За його словами, діагноз йому поставили близько чотирьох років тому. Приводом для публічного зізнання став шантаж однієї з повій, яка зажадала за своє мовчання величезну суму грошей.

    Автор: Віктор Вайц, Данило Білик


DW.COM

Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

Переможниця "Євробачення-2014" від Австрії Кончита Вурст - одна з багатьох зірок шоу-бізнесу, культури і спорту, які публічно заявили про свій позитивний ВІЛ-статус. Багато хто з них присвятив життя боротьбі з недугом. (16.04.2018)  

Також за темою

Gay Pride Marsch in Kiew

"КиївПрайд 2019": хода по колу 23.06.2019

"Марш рівності", що уп'яте пройшов у Києві в рамках тижня боротьби за права ЛГБТІ-спільноти, зібрав рекордну кількість учасників. Репортаж DW.

Symbolbild Lager & Stacheldraht

Експерт Ради Європи: В пенітенціарних установах України високі ризики зараження ВІЛ/СНІД 01.12.2018

Чому місця позбавлення волі в Україні стали небезпечними осередками стрімкого поширення ВІЛ/СНІД і як його можна зупинити, в інтерв'ю DW розповів експерт Ради Європи Роберт Телтцров.

Bildergalerie Geschichte von HIV/AIDS

Дослідження: Війна на Донбасі сприяла поширенню ВІЛ/СНІД в Україні 16.01.2018

Збройний конфлікт на Донбасі сприяв поширенню в Україні вірусу імунодефіциту людини, стверджують автори дослідження, опублікованого в американському виданні PNAS.

Реклама

Відео

Гендерно-нейтральна Барбі проти стереотипів (02.10.2019)

У продажу з'явилися гендерно-нейтральні ляльки Барбі. Їхня головна особливість - відсутність яскраво вираженої статі. Зовнішність ляльки можна змінювати за бажанням. У комплекті - хлопчачий та дівчачий одяг, а також короткі та довгі перуки.  

Як німці проводять дозвілля? - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (DW/ Malyi M. )

Як німці проводять дозвілля? - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (01.10.2019)

Відпочинок на природі, богемні вечірки, любительський спорт і, звісно ж, мандри, зокрема кемпінг. Як саме німці полюбляють проводити вільний час, журналіст DW спостерігав упродовж усього літа.  

Фотогалерея

Музеї Берліна

Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні

У столиці ФРН понад двісті музеїв, галерей, виставкових залів, історичних та інших експозицій. Топ 10 - у добірці DW.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  