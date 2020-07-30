 СOVID-19 в Україні: понад тисяча нових випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2020

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Новини

СOVID-19 в Україні: понад тисяча нових випадків за добу

В Україні за добу виявлено 1090 нових випадків зараження СOVID-19, 20 осіб серед раніше хворих померли. Віктор Ляшко повідомив, що Україна бере участь в програмі ВООЗ з глобального доступу до вакцини від коронавірусу,

Ukraine Kiew Coronavirus (picture-alliance/Photoshot)

В Україні кількість нових хворих коронавірусною хворобою СOVID-19 за добу перевищила 1 тисячу осіб: станом на ранок п'ятниці, 31 липня, зафіксовано 1090 нових випадків, 598 осіб одужали, 20 серед раніше хворих померли. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони.

Днем раніше, 30 липня, було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1197 нових захворілих. 29 липня повідомлялося про 1022 нові випадки хворих СOVID-19, 28 липня - про 919 випадків, 27 липня - про 807 інфікованих. Кількість інфікованих за наростальним підсумком від початку пандемії на ранок 31 липня становить 69,9 тисячі осіб, одужали 38,8 тисячі, померли від коронавірусної хвороби 1693 людини.

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Зараз в Україні на СOVID-19 хворіють 29439 осіб, що на 472 більше, ніж днем раніше. Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання СOVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (147), Івано-Франківській області (111), у Києві (110) та Рівненській області (82)

Вакцина для 20 відсотків українців

За словами головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка, Україна бере участь в програмі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з глобального доступу до вакцини від коронавірусу, після чого повинна буде отримати дози для 20 відсотків населення країни.

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"Завдяки цій співпраці Україна отримає вакцину в обсягах, які покриють 20 % населення (траншами), за доступною ціною або безкоштовно, що дозволить зменшити навантаження на бюджет для імунізації інших груп високого ризику", - написав Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що нині 139 вакцин перебувають на етапі доклінічних досліджень, а 25 вже досліджуються клінічно, 6 з яких максимально наблизилися до практичного застосування. Разом із тим, наголосив Ляшко, що поки складно спрогнозувати, якою саме буде вакцина як за типом, так і за способом і кількістю введень.

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