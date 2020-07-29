COVID-19 в Україні: 1197 нових випадків за добу

В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу: станом на ранок четверга, 30 липня, зафіксовано 1197 нових випадків, 23 особи серед раніше хворих померли, 760 - одужали. Про це свідчать дані, розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

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Днем раніше, 29 липня, повідомлялося про 1022 нових випадки хворих на COVID-19, 28 липня про - 919 випадків, 27 липня - про 807 інфікованих. Кількість інфікованих з початку пандемії становить на ранок 30 липня 68794 особи, одужали - 37,4 тисячі і загалом померли від коронавірусної хвороби 1673 особи.

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Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 29727 осіб, що на 1,2 тисячі більше, ніж днем раніше. Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Києві (199), Львівській області (131), Рівненській області (105), Івано-Франківській області (104).