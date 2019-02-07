Січеславська чи Дніпровська: Дилема декомунізації

"Дніпровська чи Січеславська?": саме такий непростий вибір стояв перед депутатами у четвер, 7 лютого, коли Верховна Рада визначалася, який саме законопроект про перейменування Дніпропетровської області включати у порядок денний сесії. Вибирати їм довелося з президентського законопроекту, який пропонував перейменувати Дніпропетровську область у Дніпровську, і альтернативного депутатського, який пропонував дати області історичну назву - Січеславська.

Битва за топоніми

"Перейменування області має відбуватися з урахуванням назви її обласного центру - міста Дніпро", - заявила представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко, представляючи з трибуни законопроект Петра Порошенка. Саме цією логікою керувався президент, коли запропонував перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську. "Перейменування є ще одним важливим етапом на шляху до позбавлення від радянських маркерів та архетипів, що тримали громадян України у спільному ідеологічному просторі з Росією", - зауважила Луценко.

Втім, така риторика не переконала депутатів: 240 голосами народні обранці підтримала альтернативний законопроект, який депутатам допомогли розробити історики та громадські активісти області. Документ передбачає, що Дніпропетровська область називатиметься Січеславська. "Важливою стає не просто декомунізація - замало стерти ворожі символи і смисли, надзвичайно важливо знаково, символічно застовбити український характер цього краю", - сказав один з авторів законопроекту, народний депутат Андрій Денисенко.

Громадський рух допоміг

Увесь цей час під стінами Верховної ради стояли близько сотні жителів Дніпропетровської області. Вони спеціально приїхали до Києва, аби підтримати перейменування свого регіону і були готові до протесту. "Ми привезли історичні прапори, плакати. Ми готові відстоювати нашу область, бо хочемо увічнити у назві козаків і їхню славу", - каже козак Січового полку українського козацтва Василь Затишняк. Новину про те, що депутати таки підтримали законопроект, який пропонує Дніпропетровську називати Січеславською областю люди сприйняли вигуками: "Січеславська - Так!", обіймаючись і танцючи. Перед тим активісти області провели потужну інформаційну кампанію -створили коаліцію громадських організацій "Громадська підтримка - Січеславська - Так!", куди увійшло понад 60 громадських організацій, долучили до авторського колективу розробників законопроекту рекордну кількість депутатів - документ писало 166 народних обранців, запустили у соцмережах флешмоб істориків, письменників, діячів культури, які розповідали про історичне походження назви Січеславська область.

"Декомунізація не просто повинна робитися для галочки. У нові назви мають закладатися цінності та історичний бекграунд. Бо п'ять з вісьмох українських січей знаходилися на території нашого регіону. Саме у нас почалися Богдан Хмельницький і національно-визвольні війни ", - розповів DW активіст громадського руху "Січеславська - Так!" Вірослав Цюп'як. Він визнає, утім, що чимало в області є й тих, хто не підтримує перейменування.

Вірослав Цюп'як переконаний, що саме назва "Січеславська область" буде результатом справжньої декомунізації

Зокрема, до противників перейменування належить мер Дніпра Борис Філатов. "Я категорично проти перейменування області штучно вигаданим словом. Це не парламент, а клуб політичних самогубців. І я абсолютно спокійний. Все одно у них нічого не вийде. Ось побачите ",- написав Філатов у себе на сторінці Фейсбук, але не пояснив, в чому саме може бути причина провалу ідеї з перейменуванням Дніпропетровської області.

Відновлення історії

Натомість голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович підтримує перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Оскільки, за його словами, ініціатива з перейменування відповідно до історичної назви йшла саме від місцевих громад. Він зауважує, що в період з 1558 до1775 років на тих землях існувало п’ять січей: Томаківська, Микитинська,Чортомлицька, Базавлуцька та Нова (Підпільненська) січ і правильно, аби на мапі України був зафіксований саме історичний топонім.

Як відомо, за часів УНР край мав назву земля Січ з центром у Катеринославі, а у 1918-1919 роках місто носило неофіційну назву Січеслав (Січослав). "За радянською традицією чомусь історію сучасної Дніпропетровщини беруть з кінця 18 століття, коли цей край колонізували росіяни. Але історія краю глибша і цікавіша. І січі - це саме українська історія", - прокоментував DW Володимир В'ятрович.

Довга дорога схвалення назви

Однак це лише перший крок до зміни назви Дніпропетровської області. Оскільки зміна назви регіону передбачає зміни до Конституції, то за процедурою, законопроект мають тепер направити до Конституційного суду для отримання висновку на відповідність Основному закону. Якщо висновок буде позитивний, то парламент може ухвалити в першому читанні такий законопроект не менше, ніж 226 голосами. І лише на наступній черговій сесії, Верховна Рада може голосувати за нього для прийняття в цілому. Для цього потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв.

Якщо висновок Конституційного суду буде негативним, то громадським активістам та депутатам доведеться починати все знову. Наразі в Конституційному суді перебуває проект перейменування Кіровоградської області у Кропивницьку, який депутати передали в суд наприкінці 2018 року.