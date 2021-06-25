Сіньцзян - регіон на північному заході Китаю. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сіньцзян".

Сіньцзян - скорочена назва Сіньцзян-Уйгурського автономного регіону на північному заході Китаю. За площею це найбільша територіально-адміністративна одиниця КНР. Адміністративним центром Сіньцзян-Уйгурського автономного регіону є місто Урумчі. Кількість населення Сіньцзяну перевищує 23 мільйона осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.