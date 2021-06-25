Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сіньцзян

Сіньцзян - регіон на північному заході Китаю. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сіньцзян".

Сіньцзян - скорочена назва Сіньцзян-Уйгурського автономного регіону на північному заході Китаю. За площею це найбільша територіально-адміністративна одиниця КНР. Адміністративним центром Сіньцзян-Уйгурського автономного регіону є місто Урумчі. Кількість населення Сіньцзяну перевищує 23 мільйона осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

AP: Китай погрожував Україні заблокувати постачання вакцин

AP: Китай погрожував Україні заблокувати постачання вакцин 25.06.2021

Двоє дипломатів із західних країн розповіли інформагенції АР, що Пекін нібито тиснув на Київ, аби він не підтримав міжнародний заклик Канади розслідувати ситуацію з дотриманням прав людини в Китаї.
Китай оголосив про санкції проти чиновників з США і Канади

Китай оголосив про санкції проти чиновників з США і Канади 27.03.2021

Особам, проти яких запроваджено санкції, заборонено відвідувати материковий Китай, Гонконг або Макао і мати будь-які відносини з китайськими фінансовими організаціями.
У Євросоюзі закликали Китай до тіснішої співпраці

У Євросоюзі закликали Китай до тіснішої співпраці 14.09.2020

У Європейському Союзі застерегли Китай від прагнення до домінування та закликали під час відеосаміту Пекін до тіснішої співпраці.

США внесли до чорного списку 33 компанії з КНР через репресії проти уйгурів

США внесли до "чорного списку" 33 компанії з КНР через репресії проти уйгурів 23.05.2020

Міністерство торгівлі США внесло в "чорний список" 33 китайські компанії і організації. Вони на думку американської влади, мають відношення до утисків прав уйгурів у Китаї.
Список Каракаш: DW отримала докази репресій проти уйгурів у КНР

"Список Каракаш": DW отримала докази репресій проти уйгурів у КНР 18.02.2020

В результаті витоку урядових документів в розпорядження DW, NDR, WDR і SZ потрапив список уйгурів, інтернованих до "центрів перевиховання" в Китаї. Цей список є важливим доказом переслідувань нацменшин в країні.
Помпео попередив Казахстан про зростання впливу Китаю та Росії

Помпео попередив Казахстан про зростання впливу Китаю та Росії 02.02.2020

Державний секретар США Майк Помпео, перебуваючи з візитом у Казахстані, попередив про зростання впливу Китаю та Росії.
В Гонконгу поліція розігнала першу акцію на підтримку уйгурів

В Гонконгу поліція розігнала першу акцію на підтримку уйгурів 22.12.2019

Протестувальники, які вийшли на захист мусульманської меншини Китаю, намагалися спалити прапор КНР. Поліцейські застосували проти них перцевий спрей та погрожували вогнепальною зброєю.
Конгрес США схвалив законопроєкт про санкції за утиски уйгурів у КНР

Конгрес США схвалив законопроєкт про санкції за утиски уйгурів у КНР 04.12.2019

Документ передбачає санкції стосовно високопоставлених китайських чиновників за порушення прав людини в Сіньцзяні. У Пекіні законопроєкт назвали втручанням у внутрішні справи Китаю.
Німеччина та ще 22 країни критикують КНР за тиск на уйгурів

Німеччина та ще 22 країни критикують КНР за тиск на уйгурів 30.10.2019

Німеччина та ще 22 країни закликали уряд КНР утриматися від "свавільного ув'язнення уйгурів".
Китай запроторює мусульманську меншину у концтабори - США

Китай запроторює мусульманську меншину у "концтабори" - США 04.05.2019

США виступили з жорсткою критикою утримання меншини уйгурів у таборах в Китаї, провівши паралелі з нацизмом. Пекін поки що не відреагував.