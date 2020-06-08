 США і Росія домовилися про переговори щодо ядерного роззброєння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США і Росія домовилися про переговори щодо ядерного роззброєння

Новий раунд переговорів запланований на червень. На зустріч запросили і Китай, повідомив спецпредставник США з контролю над озброєннями Маршал Біллінгслі.

На церемонії підписання договору СНО-3 в Празі, 2010 рік

На церемонії підписання договору СНО-3 в Празі, 2010 рік

США і Росія домовилися про час і місце нового раунду переговорів про ядерне роззброєння і запросили на зустріч Китай. "Сьогодні домовилися із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим про час і місце переговорів щодо ядерного роззброєння в червні. Китай також запрошений. Чи приїде Китай і чи буде він сумлінно вести переговори?" - написав спецпредставник США з контролю над озброєннями Маршал Біллінгслі у Twitter у понеділок, 8 червня.

Де і коли саме має відбутися новий раунд переговорів про ядерне роззброєння, Біллінгслі не уточнив. Російська сторона поки не підтвердила цю інформацію. Останнім часом Росія висловлювалася за відновлення переговорів про роззброєння. У той же час Москва застерігала від великих очікувань з приводу порятунку договору СНО-3 про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь, особливо на тлі недавнього виходу США з договору про "відкрите небо".

Читайте також: РФ не має наміру вести зі США нові переговори щодо Договору про відкрите небо

Загроза безконтрольної гонки озброєнь

У травні президент РФ Володимир Путін скликав Раду безпеки, щоб обговорити майбутнє обох цих договорів. Він розкритикував США за, як він заявив, відсутність бажання до ведення серйозних переговорів про продовження договору СНО-3, термін дії якого завершується 5 лютого 2021 року.

Тоді Путін наголосив, що ця тема важлива не тільки для США і Росії, але і для всього світу. В кінці травня заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявляв, що після президентських виборів в США в листопаді буде вже занадто пізно вести переговори про продовження СНО-3 і виникне загроза неконтрольованої гонки ядерних озброєнь.

Ядерна зброя як інструмент стримування

Тим часом в уряді ФРН заявили, що не бачать підстав для відмови НАТО від ядерної зброї як інструменту стримування. Стратегічна концепція НАТО від 2010 року залишається в силі, повідомив МЗС ФРН у відповідь на запит депутата Бундестагу від Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Карстена Кляйна (Karsten Klein).

"Росія за останні 10 років помітно наростила свій ядерний арсенал і на сьогодні має багаторазову перевагу над НАТО щодо ракет близької та середньої дальності, які можуть бути оснащені ядерними боєголовками", - цитує агентство dpa частину відповіді МЗС ФРН.

У заяві наголошується, що США розірвали договір про ракети середньої дальності через порушення Росією цього документа, і підкреслюється, що Німеччина на переговорах з Вашингтоном і Москвою, а також в багатосторонніх форматах робить ставку на поліпшення рамкових умов для подальших кроків у сфері ядерного роззброєння.

Читайте також: США модернізують ядерні арсенали в Німеччині

Дивитись відео 03:22

Нова гонка озброєнь та протиракетний договір: що стоїть за рішенням США (23.10.2018)

DW.COM

Країни Європи не підтримали США у виході з "відкритого неба"

Європейські союзники США по НАТО висловили жаль через оголошений Дональдом Трампом вихід Вашингтона з Договору про відкрите небо. Водночас вони закликали Росію дотримуватися умов угоди. (22.05.2020)  

Також за темою

USA | Washington DC - Trumps Königreich

Коментар: Трамп карає Німеччину за непослух 08.06.2020

"Стара Федеративна Республіка була державою без зовнішньої політики", - сказав колись колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер. Дональд Трамп явно сумує за тим часом, каже Міодраг Шоріч.

Japan Flaggen der G7-Mitgliedsstaaten 2016

Німеччина виступає проти приєднання Росії до Великої сімки 03.06.2020

Росія була виключена зі складу G7 через анексію Криму. Ситуація досі не змінилась, тому підстав для її повернення до клубу немає, наголошують у Німеччині.

US-Truppen in Deutschland

У Німеччині критикують можливе виведення американських військ 06.06.2020

Рішення Вашингтона про скорочення військового контингенту в Німеччині було суто політичним, вважають у ХДС.

Реклама

Докладно

На місці аварії Боїнга-777

Чи загальмує коронавірус процес у справі про збитий "Боїнг"?

У Нідерландах відновився процес щодо збитого "Боїнгу" над непідконтрольною Україні частиною Донбасу.  

Австрія планує завершти епоху дешевих авіаквитків

Австрія заборонить авіаквитки, дешевші за 40 євро

На додаток до обмеження мінімальної ціни планується податок у розмірі 30 євро за перельоти на відстань, меншу за 350 км.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  