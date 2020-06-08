США і Росія домовилися про переговори щодо ядерного роззброєння

США і Росія домовилися про час і місце нового раунду переговорів про ядерне роззброєння і запросили на зустріч Китай. "Сьогодні домовилися із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим про час і місце переговорів щодо ядерного роззброєння в червні. Китай також запрошений. Чи приїде Китай і чи буде він сумлінно вести переговори?" - написав спецпредставник США з контролю над озброєннями Маршал Біллінгслі у Twitter у понеділок, 8 червня.

Де і коли саме має відбутися новий раунд переговорів про ядерне роззброєння, Біллінгслі не уточнив. Російська сторона поки не підтвердила цю інформацію. Останнім часом Росія висловлювалася за відновлення переговорів про роззброєння. У той же час Москва застерігала від великих очікувань з приводу порятунку договору СНО-3 про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь, особливо на тлі недавнього виходу США з договору про "відкрите небо".

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Загроза безконтрольної гонки озброєнь

У травні президент РФ Володимир Путін скликав Раду безпеки, щоб обговорити майбутнє обох цих договорів. Він розкритикував США за, як він заявив, відсутність бажання до ведення серйозних переговорів про продовження договору СНО-3, термін дії якого завершується 5 лютого 2021 року.

Тоді Путін наголосив, що ця тема важлива не тільки для США і Росії, але і для всього світу. В кінці травня заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявляв, що після президентських виборів в США в листопаді буде вже занадто пізно вести переговори про продовження СНО-3 і виникне загроза неконтрольованої гонки ядерних озброєнь.

Ядерна зброя як інструмент стримування

Тим часом в уряді ФРН заявили, що не бачать підстав для відмови НАТО від ядерної зброї як інструменту стримування. Стратегічна концепція НАТО від 2010 року залишається в силі, повідомив МЗС ФРН у відповідь на запит депутата Бундестагу від Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Карстена Кляйна (Karsten Klein).

"Росія за останні 10 років помітно наростила свій ядерний арсенал і на сьогодні має багаторазову перевагу над НАТО щодо ракет близької та середньої дальності, які можуть бути оснащені ядерними боєголовками", - цитує агентство dpa частину відповіді МЗС ФРН.

У заяві наголошується, що США розірвали договір про ракети середньої дальності через порушення Росією цього документа, і підкреслюється, що Німеччина на переговорах з Вашингтоном і Москвою, а також в багатосторонніх форматах робить ставку на поліпшення рамкових умов для подальших кроків у сфері ядерного роззброєння.

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