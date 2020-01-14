США і Китай підписали першу фазу торговельної угоди

Президент США Дональд Трамп і віцепрем'єр-міністр Китаю Лю Хі у середу, 15 січня, підписали першу фазу торговельної угоди між країнами. Офіційна церемонія відбулась у Білому домі, повідомляє агентство Reuters.

Подробиці угоди будуть оголошені найближчим часом, наразі відомо, що торговельна угода складається з двох фаз.

Перша фаза передбачає, що протягом двох років Китай придбає на щонайменше 200 мільярдів доларів більше товарів і послуг із США. У свою чергу, Вашингтон має скасувати або знизити низку мит на китайські товари.

Трамп назвав підписання цієї угоди "важливим кроком", що забезпечить "справедливу та взаємну торгівлю". "Разом ми виправляємо помилки минулого", - додав він.

Президент Китаю Сі Цзіньпін також привітав підписання угоди. У своєму листі до Дональда Трампа він запевнив, що "готовий підтримувати тісні контакти з американським лідером".

Торговельний конфлікт Китаю і США

Торговельна суперечка між США і Китаєм, яка, за даними МВФ, негативно впливає на глобальне зростання економіки, триває з 2018 року. Дві держави - найбільші економіки світу - неодноразово накладали одна на одну штрафні мита на десятки мільярдів доларів. Президент США Дональд Трамп звинувачує Китай в порушенні правил чесної конкуренції, від чого, на його думку, зазнають збитків американські підприємства, а також в крадіжці інтелектуальної власності.