 США і Китай підписали першу фазу торговельної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2020

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США і Китай підписали першу фазу торговельної угоди

Китай і США підписали першу фазу торговельної угоди після 18 місяців суперечок. Президент США Дональд Трамп назвав цю угоду "історичною".

Китай і США підписали першу фазу торговельної угоди

Китай і США підписали першу фазу торговельної угоди

Президент США Дональд Трамп і віцепрем'єр-міністр Китаю Лю Хі у середу, 15 січня, підписали першу фазу торговельної угоди між країнами. Офіційна церемонія відбулась у Білому домі, повідомляє агентство Reuters.

Подробиці угоди будуть оголошені найближчим часом, наразі відомо, що торговельна угода складається з двох фаз.

Перша фаза передбачає, що протягом двох років Китай придбає на щонайменше 200 мільярдів доларів більше товарів і послуг із США. У свою чергу, Вашингтон має скасувати або знизити низку мит на китайські товари.

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Першу частину торговельної угоди між США і Китаєм підпишуть 15 січня, заявив американський президент Дональд Трамп. Він додав, що пізніше відвідає Пекін, щоб розпочати наступний етап переговорів. (31.12.2019)

Вашингтон призупинив підвищення мит на китайські товари вартістю 160 мільярдів доларів. Сторони також домовились про збільшення імпорту американських сільськогосподарських товарів до Китаю. (13.12.2019)

Китай і США домовились про поетапне зниження митних зборів, повідомляють у міністерстві комерції КНР. (07.11.2019)

Трамп назвав підписання цієї угоди "важливим кроком", що забезпечить "справедливу та взаємну торгівлю". "Разом ми виправляємо помилки минулого", - додав він.

Президент Китаю Сі Цзіньпін також привітав підписання угоди. У своєму листі до Дональда Трампа він запевнив, що "готовий підтримувати тісні контакти з американським лідером".

Торговельний конфлікт Китаю і США

Торговельна суперечка між США і Китаєм, яка, за даними МВФ, негативно впливає на глобальне зростання економіки, триває з 2018 року. Дві держави - найбільші економіки світу - неодноразово накладали одна на одну штрафні мита на десятки мільярдів доларів. Президент США Дональд Трамп звинувачує Китай в порушенні правил чесної конкуренції, від чого, на його думку, зазнають збитків американські підприємства, а також в крадіжці інтелектуальної власності.

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