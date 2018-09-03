США та ЄС стурбовані тиском ГПУ на журналістку Радіо "Свобода"

У США занепокоєні тиском на свободу преси в Україні у зв'язку з дозволом суду надати доступ до дзвінків та листування журналістки Радіо "Свобода", авторки та ведучої проекту розслідувань Радіо "Свобода" Наталії Седлецької. Про це у середу, 5 вересня, повідомило посольство США в Україні. "Ми стурбовані тим, що вчорашнє рішення суду щодо журналістки-розслідувача Наталії Седлецької може мати несприятливий вплив на свободу преси та зусилля щодо боротьби з корупцією в Україні. Українська влада має підтримувати незалежну журналістику", - йдеться в повідомленні посольства у Twitter.
У Євросоюзі також стурбовані ситуацією. "Ніяке рішення суду не повинно порушувати основні свободи ЗМІ та міжнародні журналістські стандарти, такі як захист джерел журналістів", - йдеться у заяві речниці ЄС Майї Косьянчич, повідомляє "Українська правда". Вона наголошує, що українська влада має забезпечити сильний юридичний захист журналістів.
Нагадаємо, що редакція програми антикорупційних розслідувань "Схеми" (спільний проект Радіо "Свобода" і телеканалу "UA:Перший") заявила, що Генеральна прокуратура України отримала доступ до інформації телефону головного редактора програми Наталії Седлецької. Вона виступає свідком у справі про ймовірне розголошення державної таємниці і даних досудового слідства директором НАБУ Артемом Ситником.
Доступ надано до інформації за 17 місяців. За даними речника Генпрокуратури Андрія Лисенка, інформація з телефону Седлецької, до якої отримали доступ прокурори, не передбачає змісту розмов, і не буде жодного втручання в професійну діяльність і особисте життя журналістки.
В останньому щорічному рейтингу свободи ЗМІ від "Репортерів без кордонів" Україна посіла 101 позицію зі 180.
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Свобода преси? Ні, не чули
"Африканська Північна Корея": Еритрея
Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" розмістила цю країну, у якій панує диктатура, в самому кінці свого рейтингу. Ніде у світі немає гіршої ситуації зі свободою преси. Багато журналістів змушені покинути країну. Лише радіостанції в екзилі, як-то "Радіо Ерена", яке мовить із Парижа, доносять до жителів країни незалежну інформацію.
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Свобода преси? Ні, не чули
Північна Корея: під владою диктатора
"Свобода преси" - хибне словосполучення й у контексті Північної Кореї. Адже журналісти у цій країні не можуть вільно працювати. Диктатор Кім Чен Ин контролює, що і яким чином висвітлюють ЗМІ. Телевізори і радіоприймачі "ловлять" лише передачі державних каналів. А той, хто наважується вільно висловлювати свої думки, разом із цілою родиною опиняється у так званих "таборах з перевиховання".
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Свобода преси? Ні, не чули
Вдаваний плюралізм у Туркменістані
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов володіє усіма ЗМІ у країні. Виняток - газета "Рисгал". Але попри зовнішню незалежність кожне число газети перед публікацією мусить пройти попередню цензуру. Нещодавно у країні ухвалили закон проти монополії ЗМІ. Відтоді туркмени отримали доступ до іноземних новин. Інтернет у країні контролюється державою, а більшість сайтів блокуються.
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Свобода преси? Ні, не чули
Свобода преси під обстрілом у Сирії
Від початку протестів проти Башара Асада багато журналістів і блогерів зазнали переслідувань і загинули. "Репортери без кордонів" уже багато років зараховують режим Асада до "ворогів свободи преси". Однак і "Фронт Аль-Нусра", який бореться проти Асада, і так звана "Ісламська держава" нападають на журналістів сирійських державних ЗМІ. Їх викрадають і публічно страчують.
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Свобода преси? Ні, не чули
Китайська несвобода преси
"Репортери без кордонів" вважають Китай найбільшою в’язницею для блогерів і журналістів. Авторитарний режим жорстко придушує вільні висловлювання. Тиск на іноземних журналістів, які працюють у країні, також посилюється. Регіони країни для них - табу, їхня праця контролюється, тоді як їхні асистенти або ж ті, хто погодився дати інтерв’ю, ризикують потрапити за ґрати.
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Свобода преси? Ні, не чули
В'єтнам: боротьба проти критиків режиму
Незалежних ЗМІ у В'єтнамі немає. Комуністична партія, яка керує країною, вирішує, що саме журналісти можуть публікувати. Видавці, редактори і журналісти переважно є членами партії. Влада посилено стежить за блогерами, а тих, хто кидає виклик "монополії на істину" компартії, примушує замовкнути ув’язненням.
Автор: Сабріна Пабст, Інна Завгородня