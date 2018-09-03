США та ЄС стурбовані тиском ГПУ на журналістку Радіо "Свобода"

У США занепокоєні тиском на свободу преси в Україні у зв'язку з дозволом суду надати доступ до дзвінків та листування журналістки Радіо "Свобода", авторки та ведучої проекту розслідувань Радіо "Свобода" Наталії Седлецької. Про це у середу, 5 вересня, повідомило посольство США в Україні. "Ми стурбовані тим, що вчорашнє рішення суду щодо журналістки-розслідувача Наталії Седлецької може мати несприятливий вплив на свободу преси та зусилля щодо боротьби з корупцією в Україні. Українська влада має підтримувати незалежну журналістику", - йдеться в повідомленні посольства у Twitter.

У Євросоюзі також стурбовані ситуацією. "Ніяке рішення суду не повинно порушувати основні свободи ЗМІ та міжнародні журналістські стандарти, такі як захист джерел журналістів", - йдеться у заяві речниці ЄС Майї Косьянчич, повідомляє "Українська правда". Вона наголошує, що українська влада має забезпечити сильний юридичний захист журналістів.

Нагадаємо, що редакція програми антикорупційних розслідувань "Схеми" (спільний проект Радіо "Свобода" і телеканалу "UA:Перший") заявила, що Генеральна прокуратура України отримала доступ до інформації телефону головного редактора програми Наталії Седлецької. Вона виступає свідком у справі про ймовірне розголошення державної таємниці і даних досудового слідства директором НАБУ Артемом Ситником.

Доступ надано до інформації за 17 місяців. За даними речника Генпрокуратури Андрія Лисенка, інформація з телефону Седлецької, до якої отримали доступ прокурори, не передбачає змісту розмов, і не буде жодного втручання в професійну діяльність і особисте життя журналістки.

В останньому щорічному рейтингу свободи ЗМІ від "Репортерів без кордонів" Україна посіла 101 позицію зі 180.

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