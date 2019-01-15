США та Північна Корея домовились про другий саміт

Президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин проведуть другий саміт наприкінці лютого 2019 року. Про це стало відомо в п'ятницю, 18 січня, після зустрічі у Вашингтоні Трампа з представником КНДР Кім Йон Чхолем, який є наближеною до лідера КНДР особою. Місце саміту буде оголошено пізніше, заявили в Білому домі.

Раніше у цей день з Кім Йон Чхолем також зустрівся державний секретар США Майк Помпео. За словами речника Держдепартаменту Роберта Палладіно, між ними відбулася "добра" дискусія щодо прогресу у виконанні зобовязань, які взяли на себе Дональд Трамп та північнокорейський лідер Кім Чен Ин у червні 2018 року на саміті в Сінгапурі.

Тоді лідери підписали документ, в якому йшлося, зокрема, про те, що США та КНДР зобов'язуються "встановити нові відносини", об'єднають свої зусилля для забезпечення тривалого та стабільного миру на Корейському півострові. Окрім того, КНДР зобов'язалася докласти зусиль для повної денуклеаризації Корейського півострова.

Нагадаємо, що 17 січня Трамп заявив, що США модернізують протиракетну оборону для захисту від загроз з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. "Противники Америки посилюють свій летальний ударний потенціал, і захист нашої країни - мій перший обов'язок", - наголосив Трамп. Він додав, що США переслідують при цьому "просту мету - мати можливість виявити і знищити будь-яку спрямовану проти нас ракету".