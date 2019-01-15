 США та Північна Корея домовились про другий саміт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2019

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Новини

США та Північна Корея домовились про другий саміт

Президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин зустрінуться наприкінці лютого. Місце зустрічі ще не відоме.

Кім Чен Ин та Дональд Трамп

Кім Чен Ин (л) та Дональд Трамп у Сінгапурі (фото з архіву)

Президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин проведуть другий саміт наприкінці лютого 2019 року. Про це стало відомо в п'ятницю, 18 січня, після зустрічі у Вашингтоні Трампа з представником КНДР Кім Йон Чхолем, який є наближеною до лідера КНДР особою. Місце саміту буде оголошено пізніше, заявили в Білому домі.

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Кім Чен Ин відвідав успішні випробування нової високотехнологічної тактичної зброї, повідомляє державна інформагенція КНДР. Про яку саме зброю йдеться, не уточнюється. (16.11.2018)

У КНДР бракує їжі, доступу до охорони здоров'я та поваги до прав людини, кажуть в ООН. Дипломатична розрядка не змінила ситуацію. (24.10.2018)

Раніше у цей день з Кім Йон Чхолем також зустрівся державний секретар США Майк Помпео. За словами речника Держдепартаменту Роберта Палладіно, між ними відбулася "добра" дискусія щодо прогресу у виконанні зобовязань, які взяли на себе Дональд Трамп та північнокорейський лідер Кім Чен Ин у червні 2018 року на саміті в Сінгапурі.

Тоді лідери підписали документ, в якому йшлося, зокрема, про те, що США та КНДР зобов'язуються "встановити нові відносини", об'єднають свої зусилля для забезпечення тривалого та стабільного миру на Корейському півострові. Окрім того, КНДР зобов'язалася докласти зусиль для повної денуклеаризації Корейського півострова. 

Нагадаємо, що 17 січня Трамп заявив, що США модернізують протиракетну оборону для захисту від загроз з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. "Противники Америки посилюють свій летальний ударний потенціал, і захист нашої країни - мій перший обов'язок", - наголосив Трамп. Він додав, що США переслідують при цьому "просту мету - мати можливість виявити і знищити будь-яку спрямовану проти нас ракету".

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

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